Lech Poznań pokonał przed własną publicznością Piast Gliwice (3:0). Na listę strzelców wpisali się rezerwowi: Mikel Ishak, Karol Delikat i Allahyar Sayyadmanesh. Kolejorz wskoczył na 2. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Ishak, Delikat i Sayyadmanesh strzelają, a Lech wygrywa z Piastem

Lech Poznań w środku tygodnia rywalizował w Lidze Europy z KI Klaksvik. Podopieczni Nielsa Frederiksena zagrali słabo, co wytknęli im kibice. W weekend wrócili do rozgrywek ligowych, podejmując przed własną publicznością Piast Gliwice w 3. kolejce Ekstraklasy.

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Obie drużyny miały okazje do otwarcia wyniku, ale brakowało skuteczności. Dogodne sytuacje po stronie gospodarzy marnowali Antoni Kozubal czy Patrik Walemark, a po stronie gości Samuel Ntamack.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Na pierwszego gola przy Bułgarskiej kibice musieli czekać ponad godzinę. Dopiero w 63. minucie na listę strzelców wpisał się Mikel Ishak. Szwed wszedł na boisku dwie minuty wcześniej, notując wejścia smoka. Przy trafieniu asystował mu Daniel Hakans po świetnym rajdzie lewą stroną boiska.

WEJŚCIE SMOKA! 🐉 Mikael Ishak wchodzi na murawę i pierwszy kontakt z piłką zamienia na gola! 🤯🔥



📺 Oglądaj: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/EyCGCGwUpY — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 9, 2026

Na tym się nie skończyło, ponieważ Niels Frederiksen ponownie trafił ze zmianą. W 78. minucie na boisku zameldował się 18-letni Karol Delikat. Zaledwie minutę później mógł cieszyć się z debiutanckiego trafienia. Strzałem głową wykończył dośrodkowanie Luisa Palmy. W doliczonym czasie gry wynik meczu ustalił kolejny rezerwowy Allahyar Sayyadmanesh.

𝐖𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐖! 🚀 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀?! 😱 18-letni Karol Delikat wchodzi na murawę i strzela gola w swoim pierwszym kontakcie z piłką w PKO BP Ekstraklasie! 🔥🔝



📺 Oglądaj: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/4hIMZYPegb — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 9, 2026

Po zdobyciu kompletu punktów Lech Poznań wskoczył na 1. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem siedmiu oczek. Piast Gliwice plasuje się na 11. pozycji, mając na swoim koncie 4 punkty. Przed tygodniem pokonali Wisłę Kraków, a w 1. kolejce przegrali z Zagłębiem Lubin.

Lech Poznań 3:0 Piast Gliwice (63′ Ishak, 79′ Delikat, 90+1′ Sayyadmanesh)