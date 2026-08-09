Ishak, Delikat i Sayyadmanesh strzelają, a Lech wygrywa z Piastem
Lech Poznań w środku tygodnia rywalizował w Lidze Europy z KI Klaksvik. Podopieczni Nielsa Frederiksena zagrali słabo, co wytknęli im kibice. W weekend wrócili do rozgrywek ligowych, podejmując przed własną publicznością Piast Gliwice w 3. kolejce Ekstraklasy.
Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Obie drużyny miały okazje do otwarcia wyniku, ale brakowało skuteczności. Dogodne sytuacje po stronie gospodarzy marnowali Antoni Kozubal czy Patrik Walemark, a po stronie gości Samuel Ntamack.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Na pierwszego gola przy Bułgarskiej kibice musieli czekać ponad godzinę. Dopiero w 63. minucie na listę strzelców wpisał się Mikel Ishak. Szwed wszedł na boisku dwie minuty wcześniej, notując wejścia smoka. Przy trafieniu asystował mu Daniel Hakans po świetnym rajdzie lewą stroną boiska.
Na tym się nie skończyło, ponieważ Niels Frederiksen ponownie trafił ze zmianą. W 78. minucie na boisku zameldował się 18-letni Karol Delikat. Zaledwie minutę później mógł cieszyć się z debiutanckiego trafienia. Strzałem głową wykończył dośrodkowanie Luisa Palmy. W doliczonym czasie gry wynik meczu ustalił kolejny rezerwowy Allahyar Sayyadmanesh.
Po zdobyciu kompletu punktów Lech Poznań wskoczył na 1. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem siedmiu oczek. Piast Gliwice plasuje się na 11. pozycji, mając na swoim koncie 4 punkty. Przed tygodniem pokonali Wisłę Kraków, a w 1. kolejce przegrali z Zagłębiem Lubin.
Lech Poznań 3:0 Piast Gliwice (63′ Ishak, 79′ Delikat, 90+1′ Sayyadmanesh)