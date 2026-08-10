Vuković pochwalił piłkarza Widzewa. „Wyróżniająca się postać”

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew Łódź z kompletem punktów. Mario Garcia chwalony przez trenera

Widzew Łódź rozpoczął sezon 2026/2027 od dwóch remisów w Ekstraklasie. W poprzednich tygodniach podopieczni Aleksandara Vukovicia dzielili się punktami z Motorem Lublin (2:2) oraz Wisłą Płock (0:0). Przełamanie przyszło w 3. kolejce, gdy udali się na wyjazd do Białegostoku, gdzie pokonali Jagiellonię (2:0). Wszystkie bramki padły w drugiej połowie spotkania.

Przy golu Sebastiana Bergiera asystę zanotował Mario Garcia, czyli nowy nabytek łódzkiego klubu. Szkoleniowiec na konferencji prasowej docenił jego występ. Pochwalił go nie tylko za wkład w grę ofensywną, ale również podkreślił dobry występ w obronie.

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– Był to pozytywny występ Mariola Garcii. Nie mówię tylko o asystach, co czyni go wyróżniającą się postacią meczu. Dobrze pokazał się też w obronie, choć nie miał łatwego rywala po swojej stronie – powiedział Aleksandar Vuković, cytowany przez widzewtomy.net.

– Bardzo cenne dla nas zwycięstwo. Niełatwo tutaj się gra. Pierwsza połowa z problemami w naszym wykonaniu, mieliśmy kłopot, by wykonać skuteczny pressing. Było to konsekwencją dobrej gry Jagiellonii oraz naszych błędów. W przerwie to skorygowaliśmy delikatną zmianą w ustawieniu. […] W drugiej połowie potrafiliśmy wykorzystać swoje sytuacje, a potem dobrze wybroniliśmy wynik. Mieliśmy też możliwość skontrowania i zamknięcia meczu, ale i tak jest to okazałe zwycięstwo – podsumował mecz z Jagiellonią.

Po 3. kolejkach w PKO BP Ekstraklasie Widzew Łódź zajmuje 7. miejsce w tabeli z dorobkiem pięciu punktów. Przed nimi w najbliższym czasie mecze z takimi zespołami jak Korona Kielce, Śląsk Wrocław oraz Lech Poznań.