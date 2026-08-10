FC Barcelona może stracić gwiazdę. Piłkarz otrzymał oferty z Premier League

FC Barcelona może rozstać się z Julesem Kounde. Gerard Romero poinformował, że francuski defensor otrzymał kilka ciekawych propozycji z klubów Premier League.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / alamy Na zdjęciu: Deco

Jules Kounde na radarze angielskich klubów

Wokół przyszłości Julesa Kounde w Barcelonie pojawia się coraz więcej znaków zapytania. Według informacji podanych przez Gerarda Romero, francuski obrońca otrzymał już kilka konkretnych ofert z Premier League. W przypadku pojawienia się odpowiedniej kwoty mistrzowie Hiszpani mogą rozważyć sprzedaż 27-latka.

Decyzja ma należeć przede wszystkim do samego zawodnika. Kounde musi zdecydować, czy jest zainteresowany rozpoczęciem nowego etapu kariery w Anglii. Obecnie Duma Katalonii wycenia prawego defensora na około 50-60 milionów euro. Wcześniej zainteresowanie Francuzem wykazywał Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec nie byli jednak gotowi zaakceptować oczekiwań Barcelony.

Angielskie zespoły dysponują znacznie większymi możliwościami finansowymi. Już teraz Liverpool finalizuje transfer Ronalda Araujo z Barcelony. W ostatnich tygodniach Kounde był łączony z Tottenhamem Hotspur. W pewnym momencie pojawiły się nawet informacje o przygotowywanej ofercie w wysokości 65 milionów euro, lecz doniesienia zostały później zdementowane.

Wszystko wskazuje więc na to, że przyszłość Kounde może być jednym z ciekawszych tematów końcówki letniego okna transferowego. Na razie Francuz pozostaje zawodnikiem Barcelony, ale rosnące zainteresowanie Premier League może sprawić, że w sytuacja zmieni się bardzo szybko. Kounde w zeszłym sezonie La Liga uzbierał 30 meczów, w których zdobył jedną bramkę i dołożył trzy asysty.