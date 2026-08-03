Legia zobaczyła jego możliwości. Borussia Dortmund dostrzegła coś więcej

Borussia Dortmund uważnie przygląda się Marcelowi Regule z Zagłębia Lubin. 19-letni pomocnik znalazł się na radarze niemieckiego klubu, który widzi w nim kolejny wielki talent.

fot. Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Borussia rusza po polski talent. 19-latek może być kolejnym wielkim odkryciem

Borussia Dortmund może wykonać kolejny ruch po młodego zawodnika z Europy. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, przedstawiciele BVB od dłuższego czasu obserwują Marcela Regułę i poważnie rozważają sprowadzenie 19-latka z Zagłębia Lubin.

Zainteresowanie nie jest przypadkowe. Podczas niedzielnego meczu z Legią Warszawa na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej pojawił się Bastian Schulz, czyli szef skautingu Borussii Dortmund. Jego obecność miała potwierdzić, że niemiecki klub dokładnie analizuje sytuację młodego zawodnika.

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Reguła zrobił dobre wrażenie w starciu z Legią. Pomocnik był bliski wpisania się na listę strzelców po efektownej indywidualnej akcji, jednak piłka po jego uderzeniu zatrzymała się na poprzeczce. Sama decyzja i sposób rozegrania akcji miały jednak zwrócić uwagę obserwatorów BVB.

Borussia nie jest jedynym klubem zainteresowanym 19-latkiem. Ogólnie w Zagłębiu przyznają, że znają temat zainteresowania Niemców, ale na rynku pojawiają się również inne opcje. Regułę monitorują zespoły z lig TOP 5, a także przedstawiciele klubów z Danii oraz angielskiej Championship.

Transfer ofensywnego zawodnika idealnie wpisywałby się w strategię ekipy z Bundesligi. Borussia od lat stawia na młodych piłkarzy, których chce rozwijać sportowo, a następnie wykorzystywać ich potencjał również pod względem sprzedażowym.