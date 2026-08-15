Sunderland wzmacnia się przed LE. Transfer z Francji

Sunderland jest o krok od pierwszego gotówkowego transferu w tym okienku. Nowym zawodnikiem Czarnych Kotów zostanie Dayann Méthalie, o czym informuje Fabrizio Romano.

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Sunderland znowu sięga do Ligue 1

Do tej pory Sunderland sprowadził tylko jednego piłkarza. Nowym graczem The Black Cats został Thomas Meunier. Niezwykle doświadczony obrońca przeniósł się na Stadium of Light na zasadzie transfery definitywnego z LOSC Lille. Reprezentant Belgii nie kosztował ani jednego funta.

Chociaż Czarne Koty w zbliżającym się sezonie będą występowały w europejskich pucharach, to wcale nie przeprowadziły ofensywy transferowej. Jednak do Meuniera już niedługo może dołączyć kolejny zawodnik. Fabrizio Romano twierdzi, że Sunderland pozyska Dayanna Méthalie.

20-letni Francuz ma kosztować 28 milionów euro kwoty podstawowej i dwa miliony euro w formie bonusów. To właśnie tyle na jego sprzedaży zarobi Toulouse FC, a więc jego obecny klub.

Méthalie to niezwykle wszechstronny zawodnik, który najlepiej czyje się na lewej stronie boiska. W poprzednim sezonie rozegrał 30 meczów, w tym 27 w Ligue 1. Jego ofensywny dorobek o dwa gole i dwie asysty.