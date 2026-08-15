Jack Grealish na zakręcie. Nici z wymarzonych przenosin?

17:44, 15. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Daily Mail

Jack Grealish ostatnio był wypożyczony do Evertonu i chciałby trafić tam na stałe. Klub z Liverpoolu ma jednak obawy dotyczące profesjonalizmu zawodnika - podaje gazeta Daily Mail.

Jack Grealish
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Everton zastanawia się nad wykupem Jacka Grealisha

Jack Grealish w ostatnim sezonie występował na zasadzie wypożyczenia w Evertonie. 30-letni skrzydłowy, który został skreślony przez Manchester City, prezentował niezłą formę w drużynie The Toffees. Choć sam zawodnik chciałby kontynuować swoją karierę na Hill Dickinson Stadium, włodarze klubu z Liverpoolu wciąż zastanawiają się, czy sprowadzić go na zasadzie transferu definitywnego.

Jak podaje brytyjska gazeta „Daily Mail”, Everton ma bowiem obawy dotyczące profesjonalizmu doświadczonego piłkarza, który słynie z imprezowego stylu życia. Mimo że trener ekipy The Toffees – David Moyes – ceni rutynowanego zawodnika, to wspomniane argumenty mogą przeważyć za tym, aby nie wykupywać reprezentanta Anglii. Czas pokaże, jaką decyzję ostatecznie podejmą tamtejsi działacze.

Grealish, którego łączy się także z Al-Hilal, przeniósł się do Manchesteru City w sierpniu 2021 roku z Aston Villi za niespełna 120 milionów euro. Obecnie wartość rynkowa angielskiego gwiazdora wynosi około 20 milionów euro, więc z podobnym wydatkiem musiałby liczyć się Everton. W poprzedniej kampanii skrzydłowy rozegrał 22 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości