Jack Grealish na zakręcie. Nici z wymarzonych przenosin?

Jack Grealish ostatnio był wypożyczony do Evertonu i chciałby trafić tam na stałe. Klub z Liverpoolu ma jednak obawy dotyczące profesjonalizmu zawodnika - podaje gazeta Daily Mail.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Everton zastanawia się nad wykupem Jacka Grealisha

Jack Grealish w ostatnim sezonie występował na zasadzie wypożyczenia w Evertonie. 30-letni skrzydłowy, który został skreślony przez Manchester City, prezentował niezłą formę w drużynie The Toffees. Choć sam zawodnik chciałby kontynuować swoją karierę na Hill Dickinson Stadium, włodarze klubu z Liverpoolu wciąż zastanawiają się, czy sprowadzić go na zasadzie transferu definitywnego.

Jak podaje brytyjska gazeta „Daily Mail”, Everton ma bowiem obawy dotyczące profesjonalizmu doświadczonego piłkarza, który słynie z imprezowego stylu życia. Mimo że trener ekipy The Toffees – David Moyes – ceni rutynowanego zawodnika, to wspomniane argumenty mogą przeważyć za tym, aby nie wykupywać reprezentanta Anglii. Czas pokaże, jaką decyzję ostatecznie podejmą tamtejsi działacze.

Grealish, którego łączy się także z Al-Hilal, przeniósł się do Manchesteru City w sierpniu 2021 roku z Aston Villi za niespełna 120 milionów euro. Obecnie wartość rynkowa angielskiego gwiazdora wynosi około 20 milionów euro, więc z podobnym wydatkiem musiałby liczyć się Everton. W poprzedniej kampanii skrzydłowy rozegrał 22 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst.