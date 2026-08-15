Kapitalne recenzje. Polak o krok od debiutu w Bundeslidze

HMB Media/ Alamy Na zdjęciu: Jan Leszczyński

Leszczyński blisko debiutu

Coraz więcej wskazuje na to, że Jan Leszczyński rozpocznie sezon w podstawowym składzie klubu z Bundesligi. Borussia Mönchengladbach zapłaciła za wychowanka Legii Warszawa trzy miliony euro i ten znakomicie prezentuje się w sparingach.

– Gdy widzi się Jana Leszczyńskiego z jego aurą i precyzją podań, to potencjalny następca Nico Elvediego, który jeszcze musi zostać pozyskany, musiałby najpierw wyprzedzić w hierarchii młodego Polaka. Tego rodzaju pewności siebie Fabio Chiarodia nie nabył w ciągu trzech lat Borussii – pisze Jannik Sorgatz z Rheinischer Post.

Leszczyński właśnie traci jednego konkurenta do gry w wyjściowej jedenastce. Nico Elvedi odchodzi z Mönchengladbach i przenosi się do Premier League. Nowym klubem reprezentanta Szwajcarii zostanie Leeds United.

19-latek zadebiutuje W Bundeslidze już w 1. kolejce nowego sezonu? Środkowy obrońca do tej pory zaliczył tylko cztery spotkania w PKO BP Ekstraklasie, 22 w Betclic 3. Lidze i jedno w Pucharze Polski.