Kapitalne recenzje. Polak o krok od debiutu w Bundeslidze

17:57, 15. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Jan Leszczyński w letnim okienku transferowym zamienił Legię Warszawa na Borussię Mönchengladbach. Młodzieżowy reprezentant Polski zbiera znakomite recenzje przed startem sezonu.

Jan Leszczyński
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HMB Media/ Alamy Na zdjęciu: Jan Leszczyński

Leszczyński blisko debiutu

Coraz więcej wskazuje na to, że Jan Leszczyński rozpocznie sezon w podstawowym składzie klubu z Bundesligi. Borussia Mönchengladbach zapłaciła za wychowanka Legii Warszawa trzy miliony euro i ten znakomicie prezentuje się w sparingach.

– Gdy widzi się Jana Leszczyńskiego z jego aurą i precyzją podań, to potencjalny następca Nico Elvediego, który jeszcze musi zostać pozyskany, musiałby najpierw wyprzedzić w hierarchii młodego Polaka. Tego rodzaju pewności siebie Fabio Chiarodia nie nabył w ciągu trzech lat Borussii – pisze Jannik Sorgatz z Rheinischer Post.

Leszczyński właśnie traci jednego konkurenta do gry w wyjściowej jedenastce. Nico Elvedi odchodzi z Mönchengladbach i przenosi się do Premier League. Nowym klubem reprezentanta Szwajcarii zostanie Leeds United.

19-latek zadebiutuje W Bundeslidze już w 1. kolejce nowego sezonu? Środkowy obrońca do tej pory zaliczył tylko cztery spotkania w PKO BP Ekstraklasie, 22 w Betclic 3. Lidze i jedno w Pucharze Polski.

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