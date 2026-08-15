Były piłkarz Interu zaoferowany Juventusowi. Wielki powrót do Serie A

Marcelo Brozovic może po trzech latach ponownie zagrać we Włoszech. Jak informuje "La Stampa", przedstawiciele Chorwata zaoferowali jego usługi Juventusowi, a pomocnik jest dostępny za darmo.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus dostał ciekawą propozycję

Marcelo Brozovic zakończył swoją przygodę z Al Nassr i pozostaje bez klubu. Chorwat przeniósł się do Arabii Saudyjskiej latem 2023 roku po wielu latach spędzonych w Interze. W poprzednim sezonie świętował zdobycie mistrzostwa, a po wygaśnięciu kontraktu rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy.

Agencja reprezentująca 33-letniego pomocnika nawiązała kontakt z Juventusem. Według „La Stampa” rozmowy dotyczą kilku zawodników. Jednym z poruszonych tematów stała się możliwość sprowadzenia Brozovicia do Turynu. Były zawodnik Interu jest wolnym graczem, więc Stara Dama nie musiałaby płacić za jego transfer.

Kontakty między stronami mają także związek z przyszłością Lloyda Kelly’ego po sprowadzeniu Johna Lucumiego. Agenci zaproponowali ponadto Juventusowi Noaha Atubolu. Kontrakt bramkarza Freiburga wygasa za rok. W trakcie tych samych rozmów pojawiła się kandydatura Brozovicia.

Chorwat nie jest jedynym doświadczonym pomocnikiem dostępnym bez kwoty odstępnego. Juventusowi wcześniej zaoferowano również Francka Kessiego. Były zawodnik Milanu pozostaje bez kontraktu po zakończeniu pobytu w Al Ahli i chętnie przeniósłby się do Turynu.

Problemem pozostaje jednak sytuacja kadrowa Juventusu. Klub nie zamierza obecnie inwestować w kolejnego środkowego pomocnika. Najpierw drużynę musi opuścić przynajmniej jeden zawodnik z grona Arthur, Fabio Miretti i Teun Koopmeiners. Dopiero taki ruch może otworzyć drogę do wzmocnienia tej formacji.