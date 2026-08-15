PSG jednak nie sprowadzi bramkarza? Transfer zagrożony

18:00, 15. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

PSG kilka dni temu osiągnęło porozumienie z Parmą Calcio w sprawie pozyskania Ziona Suzukiego. Ostatecznie transfer może jednak nie dojść do skutku - podaje Fabrizio Romano.

Zion Suzuki
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zion Suzuki

Zion Suzuki może odmówić Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain kilka dni temu ustaliło wszystkie warunki transferu Ziona Suzukiego. 23-letni bramkarz miał zamienić Parmę Calcio na PSG za około 35 milionów euro. Do finalizacji transakcji brakowało już tylko szczegółów, a francuski klub wysłał nawet samolot po japońskiego golkipera.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika jednak, że transfer Suzukiego do Paris Saint-Germain może ostatecznie wysypać się na ostatniej prostej.

Jak podaje włoski dziennikarz, operacja znalazła się na skraju załamania z powodu problemów po stronie zawodnika. Być może reprezentant Japonii zażądał wyższego wynagrodzenia lub ostatecznie wybrał inny kierunek swojej kariery.

Suzuki reprezentuje Parmę od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się tam z Sint-Truidense VV za około osiem milionów euro. Wcześniej był również łączony z Juventusem, Interem Mediolan, Arsenalem oraz Chelsea. W poprzedniej kampanii 23-latek rozegrał 22 mecze, stracił 30 bramek i zachował sześć czystych kont. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość wynosi mniej więcej 30 milionów euro.

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