Legia zainteresowana nowym pomocnikiem. Chce go także Raków

Legia Warszawa zainteresowała się niejakim Kaito Mizutą z niemieckiego trzecioligowego Rot-Weiß Essen. Piłkarza na radarze ma jednak także Raków, o czym poinformował serwis "WAZ".

Z trzeciej ligi niemieckiej do PKO Ekstraklasy?!

Legia Warszawa z całą pewnością nie może zaliczyć minionego sezonu do udanych. Wszyscy doskonale pamiętają, że jeszcze zimą wydawało się, że Wojskowi mogą opuścić PKO Ekstraklasę. Finalnie jednak dzięki bardzo dobrej pracy Marka Papszuna, zespół zdołał wykaraskać się z problemów i nawet do końca walczył o grę w eliminacjach europejskich pucharów. To się jednak nie udało, co oznacza zdecydowaną rewolucję kadrową w składzie.

Już wiadomo, że z klubem z Łazienkowskiej pożegna się kilku piłkarzy. Jednym z nich jest Jurgen Elitim, którego najprawdopodobniej trudno będzie zastąpić. Kandydatem, aby to uczynić, jest niejaki Kaito Mizuta z trzecioligowego Rot-Weiß Essen. Legia Warszawa miała już zapytań o tego pomocnika rodem z Japonii. Jak donosi serwis „WAZ”, zainteresowanie wyraża także inny zespół z naszej ligi, chodzi mianowicie o Raków Częstochowa.

Kaito Mizuta w tym sezonie na boiskach trzecioligowego niemieckiego zespołu rozegrał 41 spotkań, w których zdobył dziewięć goli oraz zanotował 12 asyst. 26-latek w przeszłości występował w innych niemieckich klubach oraz był związany z FSV Mainz. Na koncie ma blisko 100 spotkań w trzeciej lidze niemieckiej. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 600 tysięcy euro. Wraz z końcem sezonu wygasa jego aktualny kontrakt.

