Widzew Łódź wybrał już następcę Sopicia? Zaskakujący kandydat

Żeljko Sopić znalazł się na cenzurowanym w Widzewie Łódź. Według Łukasza Olkowicza z "Przeglądu Sportowego Onet" klub rozważa zmianę trenera, a na liście kandydatów pojawił się dobrze znany Patryk Czubak.

PressFocus Na zdjęciu: Zeljko Sopic

Czubak kandydatem na trenera Widzewa Łódź

Widzew Łódź miał bardzo duże oczekiwania wobec obecnej kampanii. Do zespołu dołączyli między innymi Samuel Akere, Lindon Selahi czy Angel Baena. Tymczasem drużyna wygrała tylko dwa mecze i zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. Kibice i eksperci coraz częściej podważają pracę Żeljko Sopicia, zarzucając mu brak rozwoju zespołu. Z pewnością wszyscy oczekiwali znacznie lepszych występów po drużynie z Serca Łodzi.

Tymczasem atmosferę wokół trenera podgrzał wpis Łukasza Olkowicza w serwisie „X”. – W Widzewie ciemne chmury nad Żeljko Sopiciem, który jest teraz w Chorwacji. Nowym-starym trenerem może zostać Patryk Czubak. Do sztabu miałby dołączyć Łukasz Włodarek z Odry Opole – napisał dziennikarz „Przeglądu Sportowego Onet”. To kolejny sygnał, że klub poważnie rozważa zmiany na ławce trenerskiej.

Wątpliwości wobec Sopicia potwierdził również właściciel klubu Robert Dobrzycki podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Mówiąc o planach rozwoju infrastruktury, został zapytany o przyszłość trenera. – Trener nigdy nie może spać spokojnie. Jedynie może spać spokojnie pewnie wtedy, kiedy ma super wyniki – stwierdził Dobrzycki, cytowany przez Meczyki.pl.

Jednym z głównych kandydatów do przejęcia zespołu jest Patryk Czubak, który w przeszłości pełnił już rolę tymczasowego szkoleniowca, a obecnie jest asystentem. Wsparciem dla niego miałby być Łukasz Włodarek z Odry Opole. Przyszłość Sopicia zależy więc od najbliższych wyników, a w Łodzi atmosfera staje się coraz bardziej napięta.

