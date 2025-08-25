Dani Ceballos zagrał w obu meczach Realu Madryt, ale wchodził na boisko w samych końcówkach. Czy pomocnik może odejść? Jego wpis w mediach społecznościowych budzi niepokój kibiców.

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Dean Huijsen i Dani Ceballos

Ceballos pożegna się z Realem? Tajemniczy wpis

Real Madryt po dwóch ligowych meczach ma komplet punktów. W niedzielę pokonał Real Oviedo 3-0 i dogonił Barcelonę w ligowej tabeli. Wszystko wskazuje na to, że znów między tymi dwoma klubami rozstrzygną się losy mistrzowskiego tytułu. Królewscy pod wodzą Xabiego Alonso dopiero się rozkręcają, natomiast z pewnością cieszy fakt, że notują dobre wyniki, a w dodatku nie stracili jeszcze gola.

W obu ligowych spotkaniach na boisku zameldował się Dani Ceballos. Alonso wpuszczał go natomiast w samych końcówkach, co sugeruje, że nie będzie zbyt ważną postacią dla drużyny w tym sezonie. W kuluarach toczą się również dyskusje dotyczące jego przyszłości na Santiago Bernabeu. Hiszpańskie media przekonują, że Ceballos ma oferty, choć do tej pory deklarował chęć pozostania w drużynie.

Czy faktycznie tak będzie? Niepokój w sercach kibiców wywołał jego ostatni wpis w mediach społecznościowych, który umieścił już po meczu z Realem Oviedo. Sugeruje on, że jest to pewnego rodzaju pożegnanie, więc może Ceballos zdecydował o opuszczeniu Realu Madryt.

🚨 BREAKING: Dani Ceballos on IG. 🤨 pic.twitter.com/i1yWfQIzHs — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 24, 2025

O Ceballosa mocno zabiega Betis, który złożył nawet ofertę w wysokości 5 milionów euro. Nie była ona jednak satysfakcjonująca dla Królewskich. Oczekiwana kwota za Hiszpana sięga nawet 20 milionów euro.