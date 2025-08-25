Widzew Łódź szykuje trzecią ofertę! To ma być nowy napastnik

Widzew Łódź od tygodni poszukuje nowego napastnika. Planuje sprowadzić bardzo jakościowego piłkarza. Rudy Galetti informuje o negocjacjach z Lorient w sprawie Sambou Soumano.

fot. Icon Sport Na zdjęciu: Sambou Soumano

Widzew walczy o napastnika z Ligue 1. Już ma gola na koncie

Widzew Łódź przeprowadził tego lata poważną przebudowę kadry. Nowy właściciel Robert Dobrzycki sięgnął głębiej do kieszeni, sprowadzając takich piłkarzy, jak Mariusz Fornalczyk, Samuel Akere, Ricardo Visus czy Stelios Andreou. Nie ma to natomiast konkretnego przełożenia na wyniki – łodzianie wciąż są ekipą środka stawki, a po sześciu rozgranych meczach mają w dorobku tylko siedem punktów.

Być może sytuację zmieni transfer nowego snajpera. To ostatni cel Widzewa na rynku transferowym podczas tego lata. Od wielu tygodni przymierza się do tego zespołu różnych kandydatów, a media informowały już chociażby o Dawidzie Kownackim czy Angelu Rodado. Tym razem na radary trafił zawodnik, który ma już gola na koncie w obecnym sezonie Ligue 1. To 24-letni Sambou Soumano, który reprezentuje barwy FC Lorient.

Kluby negocjują transfer definitywny Senegalczyka. On sam zaakceptował już warunki i chce się przenieść do Polski, natomiast problemem jest oczywiście ostateczny koszt całej operacji. Rudy Galetti zasugerował, że wycena mieści się w przedziale 1,5-2 mln euro. Widzew złożył już dwie oferty i przygotowuje trzecią, która ma być znacznie bliższa finansowym oczekiwaniom Lorient.

🚨💰 More on Widzew Lodz-Soumano: two bids were already rejected by Lorient, but the Polish side is ready for a new, 3rd attempt to get closer to the asking price for the 🇸🇳 ST – on target vs Rennes today.



Next contacts between clubs are expected to be decisive for the deal. https://t.co/x3OgxsWnfI — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 24, 2025

W minionym sezonie Soumano wywalczył ze swoim zespołem awans do Ligue 1. Na zapleczu strzelił 14 bramek w 32 meczach.