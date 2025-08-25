Kiwior w oczekiwaniu na transfer. Gigant złoży nową ofertę

Jakub Kiwior jest zainteresowany opuszczeniem Arsenalu podczas tego okienka. Nad transferem pracuje FC Porto, które szykuje nową ofertę - informuje Fabrizio Romano.

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior czeka na porozumienie. Porto złoży nową ofertę Arsenalowi

Jakub Kiwior jest zainteresowany przenosinami do nowego zespołu. Arsenal chce go zatrzymać u siebie, ale nie będzie stawać mu na drodze. Mikel Arteta ceni reprezentanta Polski, natomiast traktuje go wyłącznie jako uzupełnienie składu. Drogi do wyjściowej jedenastki nie ułatwiła mu druga część poprzedniego sezonu, kiedy to zastępował kontuzjowanego Gabriela Magalhaesa. Stworzył wówczas duet stoperów z Williamem Salibą, sprawdzając się w hitowych rywalizacjach z Realem Madryt czy PSG.

Mimo niezłej gry, nie jest przewidziany do regularnej gry w Arsenalu. Po Kiwiora zgłosiło się więc FC Porto, które zaoferowało wypożyczenie z obowiązkiem wykupu za 27 milionów euro. Choć ta propozycja nie okazała się wystarczająca, temat jego przeprowadzki wciąż jest aktualny. Portugalski gigant wciąż prowadzi rozmowy w sprawie jego transferu i wkrótce wystosuje nową ofertę.

Kiwior miał już wyrazić zgodę na przenosiny do Portugalii. Wie, że może tam być liderem całej formacji obronnej, a w dodatku może grać u boku Jana Bednarka, czyli partnera również z reprezentacji Polski.

🚨🐉 FC Porto keep talks active for Jakub Kiwior with new bid set to be sent this week.



Arsenal already rejected a bid in July but Porto will try again soon.



If Zinchenko and Kiwior leave, #AFC could add one more player. pic.twitter.com/4HBUEfAMYZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Oprócz Kiwiora, Arsenal może opuścić też Ołeksandr Zinczenko. Wówczas na Emirates Stadium pojawi się zapewne jeszcze jeden nowy defensor.