Liverpool, Chelsea czy Manchester United? Te kluby Premier League wydały najwięcej

08:44, 25. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Liverpool, Arsenal i Chelsea tego lata intensywnie pracują nad wzmocnieniami. Sprawdźmy, ile wydały kluby Premier League i jak prezentuje się ranking.

Florian Wirtz
Obserwuj nas w
fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Florian Wirtz

Liverpool zaszalał. Rekord transferowy Premier League

Angielskie kluby ponownie zdominowały rynek transferowy, wydając na wzmocnienie najwięcej w całej Europie. Tego lata najpoważniej wzmocnił się Liverpool, który w momencie publikacji wyłożył na transfer niemal 340 milionów euro.

Lwia część tej kwoty została przeznaczona na Floriana Wirtza, który kosztował aż 125 milionów euro, stanowiąc rekordowy transfer w Premier League. Oprócz niego, na Anfield zawitali Hugo Ekitike (95 milionów euro), Milos Kerkez (46,9 mln euro), Jeremie Frimpong (40 mln euro) oraz Giovanni Leoni (31 mln euro). Czy na tym koniec? Wiadomo, że The Reds w dalszym ciągu marzą o sprowadzeniu Alexandra Isaka, ale dotychczas do tego ruchu nie doszło.

Arsenal, Chelsea i Man Utd tuż za plecami mistrza Anglii

Zaraz za plecami Liverpoolu uplasował się Arsenal, który również znacząco wzmocnił tego lata kadrę. Na Emirates Stadium wreszcie trafił upragniony napastnik – to Viktor Gyokeres, o którego biły się największe kluby w Europie. Szwed kosztował 65 milionów euro, a oprócz niego wicemistrzowie Anglii wyłożyli ogromne sumy na Martina Zubimendiego (70 mln euro), Eberechiego Eze (69,25 mln euro) czy Noniego Madueke (56 mln euro).

Na podium w rankingu największych wydatków znajduje się Chelsea, która latem postawiła w szczególności na ruchy do ofensywy. The Blues pozyskali Joao Pedro (63,7 mln euro), Jamiego Gittensa (56 mln euro) czy Liama Delapa (35,5 mln euro), a dodatkowo zasilili defensywę utalentowanym Jorrelem Hato (44,18 mln euro).

O potężnych kwotach można mówić także w kontekście transferów Manchesteru United, który pozyskał nowy tercet ofensywny. Benjamin Sesko, Bryan Mbeuno oraz Matheus Cunha kosztowali łącznie 225,7 mln euro.

Ranking klubów Premier League pod względem wydatków na transfery

Liverpool, Arsenal oraz Chelsea tworzą podium klubów Premier League pod względem wydatków. Tuż za tymi drużynami znajduje się Manchester United, a tak prezentuje się pełna lista zespołów w rankingu:

  1. Liverpool – 339,68 mln euro
  2. Arsenal – 293,45 mln euro
  3. Chelsea – 279,65 mln euro
  4. Manchester United – 229,70 mln euro
  5. Manchester City – 176,90 mln euro
  6. Nottingham Forest – 174,90 mln euro
  7. Sunderland – 165 mln euro
  8. Newcastle United – 146,15 mln euro
  9. Tottenham – 145,60 mln euro
  10. Burnley – 125,65 mln euro
  11. Bournemouth – 121,60 mln euro
  12. Leeds United – 104,40 mln euro
  13. Brentford – 98,70 mln euro
  14. Wolverhampton – 91,50 mln euro
  15. Everton – 87,25 mln euro
  16. West Ham United – 82,80 mln euro
  17. Brighton – 80 mln euro
  18. Aston Villa – 37 mln euro
  19. Crystal Palace – 2,30 mln euro
  20. Fulham – 500 tysięcy euro

Kwoty transferowe według: Transfermarkt.

Do kiedy trwa okno transferowe w Premier League?

Okno transferowe w Premier League rozpoczęło się 16 czerwca i zakończy się 1 września. Do tego czasu kluby mogą pracować nad wzmocnieniami. Nie ulega wątpliwościom, że wiele ruchów zostanie jeszcze sfinalizowanych. O kolejnych transferach myślą bowiem chociażby Chelsea, Manchester United czy Liverpool.

POLECAMY TAKŻE

Jakub Kiwior
Kiwior w oczekiwaniu na transfer. Gigant złoży nową ofertę
Kylian Mbappe
130 milionów funtów? Za tyle Liverpool powinien ściągnąć Mbappe
Thomas Frank
Tottenham zaoferował 70 mln euro za gwiazdę Serie A. Decyzja podjęta