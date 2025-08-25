Liverpool, Arsenal i Chelsea tego lata intensywnie pracują nad wzmocnieniami. Sprawdźmy, ile wydały kluby Premier League i jak prezentuje się ranking.

fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Florian Wirtz

Liverpool zaszalał. Rekord transferowy Premier League

Angielskie kluby ponownie zdominowały rynek transferowy, wydając na wzmocnienie najwięcej w całej Europie. Tego lata najpoważniej wzmocnił się Liverpool, który w momencie publikacji wyłożył na transfer niemal 340 milionów euro.

Lwia część tej kwoty została przeznaczona na Floriana Wirtza, który kosztował aż 125 milionów euro, stanowiąc rekordowy transfer w Premier League. Oprócz niego, na Anfield zawitali Hugo Ekitike (95 milionów euro), Milos Kerkez (46,9 mln euro), Jeremie Frimpong (40 mln euro) oraz Giovanni Leoni (31 mln euro). Czy na tym koniec? Wiadomo, że The Reds w dalszym ciągu marzą o sprowadzeniu Alexandra Isaka, ale dotychczas do tego ruchu nie doszło.

Arsenal, Chelsea i Man Utd tuż za plecami mistrza Anglii

Zaraz za plecami Liverpoolu uplasował się Arsenal, który również znacząco wzmocnił tego lata kadrę. Na Emirates Stadium wreszcie trafił upragniony napastnik – to Viktor Gyokeres, o którego biły się największe kluby w Europie. Szwed kosztował 65 milionów euro, a oprócz niego wicemistrzowie Anglii wyłożyli ogromne sumy na Martina Zubimendiego (70 mln euro), Eberechiego Eze (69,25 mln euro) czy Noniego Madueke (56 mln euro).

Na podium w rankingu największych wydatków znajduje się Chelsea, która latem postawiła w szczególności na ruchy do ofensywy. The Blues pozyskali Joao Pedro (63,7 mln euro), Jamiego Gittensa (56 mln euro) czy Liama Delapa (35,5 mln euro), a dodatkowo zasilili defensywę utalentowanym Jorrelem Hato (44,18 mln euro).

O potężnych kwotach można mówić także w kontekście transferów Manchesteru United, który pozyskał nowy tercet ofensywny. Benjamin Sesko, Bryan Mbeuno oraz Matheus Cunha kosztowali łącznie 225,7 mln euro.

Ranking klubów Premier League pod względem wydatków na transfery

Liverpool, Arsenal oraz Chelsea tworzą podium klubów Premier League pod względem wydatków. Tuż za tymi drużynami znajduje się Manchester United, a tak prezentuje się pełna lista zespołów w rankingu:

Liverpool – 339,68 mln euro Arsenal – 293,45 mln euro Chelsea – 279,65 mln euro Manchester United – 229,70 mln euro Manchester City – 176,90 mln euro Nottingham Forest – 174,90 mln euro Sunderland – 165 mln euro Newcastle United – 146,15 mln euro Tottenham – 145,60 mln euro Burnley – 125,65 mln euro Bournemouth – 121,60 mln euro Leeds United – 104,40 mln euro Brentford – 98,70 mln euro Wolverhampton – 91,50 mln euro Everton – 87,25 mln euro West Ham United – 82,80 mln euro Brighton – 80 mln euro Aston Villa – 37 mln euro Crystal Palace – 2,30 mln euro Fulham – 500 tysięcy euro

Kwoty transferowe według: Transfermarkt.

Do kiedy trwa okno transferowe w Premier League?

Okno transferowe w Premier League rozpoczęło się 16 czerwca i zakończy się 1 września. Do tego czasu kluby mogą pracować nad wzmocnieniami. Nie ulega wątpliwościom, że wiele ruchów zostanie jeszcze sfinalizowanych. O kolejnych transferach myślą bowiem chociażby Chelsea, Manchester United czy Liverpool.