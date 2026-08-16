Widzew Łódź szuka trenera! Oto faworyt

Widzew Łódź rozgląda się za nowym trenerem zaledwie po czterech meczach w PKO BP Ekstraklasie. Z doniesień profilu FootballScout wynika, że na ten moment do profilu szkoleniowca, jakiego szukają najbardziej pasuje Mateusz Stolarski.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Vuković na wylocie. Widzew szuka trenera, Stolarski faworytem

Widzew Łódź nie zaliczył zbyt udanego startu w PKO BP Ekstraklasie. Po czterech kolejkach mają jedynie pięć punktów w tabeli. W weekend przegrali pierwszy mecz w tym sezonie. Przed własną publicznością musieli uznać wyższość Korony Kielce (1:2). Wcześniej odnieśli jedno zwycięstwo w starciu z Jagiellonią Białystok (2:0) i dwa razy remisowali z Wisłą Płock (0:0) i Motorem Lublin (2:2).

Ostatnia porażka z Koroną prawdopodobnie zachwiała posadą Aleksandara Vukovicia. Niewykluczone, że niebawem w Łodzi dojdzie do kolejnej zmiany szkoleniowca. Z informacji profilu FootballScout wynika, że Widzew rozgląda się za nowym trenerem.

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Rozpoczęło się sondowanie rynku trenerskiego. Od razu odrzucono opcję Macieja Skorży, który po zakończeniu przygody w Japonii pozostaje bez pracy. Kluczem w poszukiwaniach nowego szkoleniowca ma być umiejętność rozwoju piłkarzy i sposób patrzenia na piłkę. Te dwa aspekty są bardzo ważne dla nowego dyrektora pionu sportowego, Łukasza Masłowskiego.

Źródło przekonuje, że najbardziej pasuje profil Mateusza Stolarskiego. Do niedawna był trenerem Motoru Lublin, lecz na chwilę przed startem rozgrywek ligowych został bez klubu. To jeden z najlepszych polskich szkoleniowców młodego pokolenia. W przeszłości był łączony także z Wisłą Kraków. Jako opiekun Motoru prowadził drużynę w latach 2024-2026. Jego bilans to 30 zwycięstw, 24 remisy i 28 porażek w 82 meczach. W sezonie 2024/2025 jego zespół zajął 7. miejsce w Ekstraklasie.