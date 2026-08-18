Widzew Łódź osłabiony. Dwóch zawodników czeka przerwa

13:10, 18. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Widzew Łódź

Widzew Łódź przekazał niepokojące informacje dotyczące dwóch swoich zawodników. Jusuf Gazibegović oraz Samuel Akere w najbliższym czasie nie będą do dyspozycji Aleksandra Vukovicia.

Aleksandar Vuković
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Jusuf Gazibegović i Samuel Akere nabawili się urazów

Widzew Łódź ma za sobą udany początek sezonu, choć po czterech rozegranych kolejkach pozostaje w środku ligowej stawki. Łodzianie zajmują obecnie ósme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając na koncie pięć punktów. W ostatnim spotkaniu podopieczni Aleksandara Vukovicia ponieśli jednak porażkę, a dodatkowo klub przekazał informacje dotyczące dwóch zawodników.

W meczu czwartej kolejki Widzew podejmował Koronę Kielce. Gospodarze nie zdołali wykorzystać atutu własnego stadionu i przegrali (1:2). – Zamiast kroku do przodu zrobiliśmy niestety coś odwrotnego. Nie tego się spodziewaliśmy i to nie jest do zaakceptowania. Początek, dwadzieścia pierwszych minut, było na najlepszym poziomie u nas w tym sezonie, ale to było za mało – mówił Vuković.

Jakby porażka z Koroną nie była wystarczającym problemem, Widzew w najbliższych tygodniach będzie musiał radzić sobie bez dwóch zawodników. Klub poinformował o urazie Jusufa Gazibegovicia oraz zabiegu, który przeszedł Samuel Akere.

Bośniacki zawodnik doznał urazu mięśnia uda. Z tego powodu czeka go kilkutygodniowa przerwa od treningów z zespołem. Gazibegović trafił do Widzewa na zasadzie wypożyczenia z FC Koln z opcją wykupu. 26-latek zdążył rozegrać w tym sezonie dwa spotkania. W starciu z Koroną pojawił się w podstawowym składzie, ale został zmieniony jeszcze przed przerwą. Z kolei Akere przeszedł zabieg wycięcia wyrostka robaczkowego, co wyklucza go z treningów. 22-letni Nigeryjczyk wystąpił w tym sezonie w jednym spotkaniu.

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