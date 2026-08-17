Cracovia znów przejdzie wielkie zmiany. Platek sprzedaje udziały

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Robert Platek

Platek sprzedaje udziały. To koniec Colaka?

Cracovia przed rokiem trafiła w ręce Roberta Platka, który przejął większość udziałów. Mniejszościowy pakiet akcji zatrzymała natomiast Elżbieta Filipiak. Od tego czasu w klubie nie dzieje się zbyt dobrze – problemów jest wiele, a kibice narzekają w szczególności na aspekty sportowe. Po fatalnej rundzie wiosennej minionego sezonu, obecny również nie zaczął się po myśli, bowiem dopiero w 4. kolejce Pasy mogły cieszyć się z premierowej wygranej.

Zarzutów kierowanych do Platka jest wiele – ewidentnie nie chce on inwestować w drużynę, a pieniądze ze sprzedaży Oskara Wójcika w zasadzie wyparowały. Kadra nie jest wystarczająco jakościowa, by walczyć o coś więcej, niż tylko utrzymanie. Kibice dali upust swoim emocjom podczas ostatniego spotkania z Rakowem Częstochowa, kiedy to bezpośrednio zwrócili się do amerykańskiego biznesmena, ale również do E. Filipiak, która przecież oddała klub w jego ręce.

Wygląda na to, że w Cracovii dojdzie ponownie do poważnych zmian. Z informacji Piotra Rzepeckiego na łamach portalu Meczyki.pl wynika, że Platek zamierza sprzedać część swoich udziałów, a zainteresowana transakcją jest Filipiak. Ma ona obecnie około 20% akcji, a w przypadku sprzedaży Platek zatrzymałby 51% udziałów, pozostając większościowym właścicielem.

Jeśli ta transakcja dojdzie do skutku, z posadą prezesa może pożegnać się Murat Colak, któremu nie po drodze z Elżbietą Filipiak. Wówczas miałby zostać odwołany ze swojej funkcji.