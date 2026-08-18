Depay podjął decyzję w sprawie przyszłości. Nastąpił zwrot akcji

Memphis Depay ostatecznie dogadał się z Corinthians w sprawie przedłużenia kontraktu - podaje gazeta De Telegraaf. Jeszcze kilka dni temu taki scenariusz był mało prawdopodobny.

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay przedłuży kontrakt z Corinthians

Memphis Depay miał ważny kontrakt z Corinthians do końca lipca. Umowa między stronami wygasła i wydawało się, że współpraca dobiegnie końca. Pojawiały się nawet spekulacje, iż 32-letni napastnik wejdzie z brazylijskim klubem na drogę prawną, ponieważ jego włodarze mieli obiecać mu przedłużenie kontraktu. Przyszłość Holendra przez długi czas pozostawała więc niepewna.

Jak podaje gazeta „De Telegraaf”, właśnie nastąpił niespodziewany zwrot akcji w sprawie dalszych losów Depaya. Według wspomnianego dziennika holenderski zawodnik ostatecznie podpisze nową umowę z Corinthians, pomimo wcześniejszych doniesień.

Strony ponownie usiadły do rozmów i wypracowały porozumienie. Słynny snajper poszedł na ustępstwa finansowe, dzięki czemu zwiąże się z siedmiokrotnym mistrzem Brazylii do 30 czerwca 2028 roku.

Holenderski gwiazdor, którego ostatnio łączono z Fluminense oraz Flamengo, występuje w Corinthians od września 2024 roku, kiedy przeniósł się na Neo Quimica Arenę na zasadzie wolnego transferu z Atletico Madryt. Były zawodnik Barcelony, Manchesteru United, Olympique’u Lyon oraz PSV Eindhoven w ostatniej kampanii rozegrał 14 meczów, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na mniej więcej 10 milionów euro.