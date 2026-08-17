Górnik Zabrze zaimponował transferem Petera Federico, który od początku błyszczy w nowej drużynie. Wśród kibiców pojawiły się wątpliwości dotyczące zapisów w jego kontrakcie. Łukasz Milik na antenie Kanału Sportowego potwierdził, że nie ma w nim klauzuli odejścia.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Peter Federico

Federico nową gwiazdą Górnika? Wszystko na to wskazuje

Górnik Zabrze ma przed sobą dwumecz z AS Monaco, który zadecyduje o ewentualnej grze w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wyzwanie jest zatem piekielnie trudne, o ile rywal podejdzie do tego starcia w pełni zdeterminowany. Niezależnie od wyniku tej rywalizacji, start sezonu w wykonaniu ekipy Michala Gasparika może się podobać. Po trzech meczach Ekstraklasy ma na koncie komplet punktów, a dla ekspertów staje się poważnym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Polski.

W niedzielny wieczór Górnik pokonał przed własną publicznością Wisłę Kraków 2-1. Przez około trzydzieści minut musiał grać w osłabieniu po czerwonej kartce, ale mimo tego utrzymał korzystny wynik do końca. W ekipie zabrzan znów błyszczał Peter Federico – choć nie trafił do siatki, jego akcje mogły się podobać. Skrzydłowy w zasadzie z miejsca stał się kluczową postacią drużyny i wręcz liderem ofensywy.

Dla wielu wciąż dużym zaskoczeniem było to, że Górnik w ogóle zdołał sprowadzić do Polski Federico. Pojawiły się więc obawy, że w jego umowie znajdują się zapisy, które ułatwią jego potencjalnemu przyszłemu pracodawcy transfer. Tak stało się już w przypadku Patrika Hellebranda, na którym zabrzanie zarobiliby znacznie więcej, ale klauzula wykupu pozwoliła mu odejść do Korony Kielce za zaledwie 1,8 mln euro.

Dyrektor sportowy Łukasz Milik w programie Kanału Sportowego zaprzeczył jednak, jakoby w umowie Federico były jakiekolwiek zapisy czy klauzule. Nie będzie tym samym powtórki z Hellebranda.