Śląsk Wrocław "wyprodukował" zawodnika Atletico? Chociaż brzmi to wręcz niedorzecznie, jest w tym pewna doza prawdy. Arnau Ortiz, który potężnie rozczarował w szeregach Wojskowych, właśnie został oficjalnie włączony do pierwszej drużyny Rojiblancos.

Mikołaj Barbanell/ SOPA Images/ Alamy Na zdjęciu: Arnau Ortiz

Najpierw Śląsk Wrocław, teraz Atletico

W lecie 2024 roku Arnau Ortiz opuścił Hiszpanię i przeniósł się do Polski. Napastnik trafił do PKO BP Ekstraklasy, a jego nowym klubem został Śląsk Wrocław. W 33 spotkaniach w barwach Wojskowych strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Na boisku spędził nieco ponad 1300 minut i spisywał się zdecydowanie poniżej oczekiwań.

We wrześniu 2025 roku wychowanek CF Peralada i Girony wrócił do ojczyzny. Po skrzydłowego sięgnęły rezerwy Atletico. Zmiana otoczenia fantastycznie wpłynęła na postawę Ortiza, który w 36 meczach Primera Federación – Gr. II zdobył aż 23 bramki i zapisał na swoim koncie sześć ostatnich podań.

Kapitalna dyspozycja zaowocowała powołaniem na obóz pierwszej drużyny Rojiblancos. W czterech meczach towarzyskich były zawodnik Śląska strzelił dwa gole (przeciwko Getafe i Manchesterowi United) i zaliczył asystę.

Arnau Ortiz ya es jugador de la primera plantilla ❤️🤍



El extremo catalán lucirá el dorsal '16' en esta nueva etapa de su carrera.



¡Enhorabuena y a seguir trabajando duro! 💪



➡️ https://t.co/7MoajCL7hF pic.twitter.com/3APIEn3uyd — Atlético de Madrid (@Atleti) August 17, 2026

Diego Simeone nie mógł być obojętny na występy 24-latka i postanowił włączyć go do kadry pierwszego zespołu. – Arnau Ortiz jest już nowym zawodnikiem pierwszej drużyny Atlético, po zakończeniu wspaniałego sezonu 2025/26 w barwach Atlético Madrileño oraz po znakomitym okresie przedsezonowym pod okiem Diego Pablo Simeone. Będzie nosił koszulkę z numerem „16” w nowym etapie swojej kariery – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu z Madrytu.