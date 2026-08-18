Borussia Dortmund ma chrapkę na pozyskanie kolegi Cristiano Ronaldo

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Angelo

Angelo na celowniku Borussii Dortmund

Angelo może rozstać się z Al-Nassr podczas obecnego letniego okienka transferowego. 21-letni skrzydłowy chciałby bowiem wrócić do Europy po epizodzie w Arabii Saudyjskiej. Gigant z Półwyspu Arabskiego szanuje decyzję swojego zawodnika i jest gotowy wysłuchać ofert za Brazylijczyka. Niewykluczone, że jego przyszłość będzie związana z Bundesligą, gdzie zainteresowanie usługami atakującego jest coraz większe.

Jak podaje hiszpański dziennik „AS”, chrapkę na zakontraktowanie piłkarza z Kraju Kawy ma bowiem Borussia Dortmund. Niemiecki klub szuka wzmocnienia linii ataku i nie wyklucza złożenia propozycji za Angelo. Władze z Signal Iduna Park musiałyby liczyć się z wydatkiem rzędu 30 milionów euro. Potentat z Zagłębia Ruhry może więc wkrótce podjąć konkretne działania w sprawie pozyskania młodego skrzydłowego.

Młodzieżowy reprezentant Brazylii, który w Al-Nassr dzieli szatnię między innymi z Cristiano Ronaldo, przywdziewa koszulkę ekipy z Rijadu od września 2024 roku. Wówczas przeniósł się do Arabii Saudyjskiej za 23 miliony euro z Chelsea. Angelo w poprzednim sezonie rozegrał 40 meczów, zdobył 8 bramek i zaliczył 12 asyst. Jego umowa z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.