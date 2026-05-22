Lukas Podolski zdecydował! Znamy przyszłość legendy Górnika Zabrze

Lukas Podolski przekazał, że kończy karierę piłkarską. 40-latek został właścicielem Górnika Zabrze i w sobotę po raz ostatni pojawi się w barwach 14-krotnego mistrza Polski na boisku.

Lukas Podolski z Górnikiem Zabrze sięgnął w bieżącym sezonie po Puchar Polski. Choć 40-letni zawodnik nie występował już regularnie, pełnił niezwykle ważną rolę w szatni i wokół zespołu. W sobotę rozegra ostatni mecz w karierze. Trójkolorowi podejmą Radomiaka Radom 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

Zabrzańscy kibice pożegnają legendę klubu. Trójkolorowi mogą zakończyć sezon nawet na pozycji wicemistrza Polski. Były napastnik reprezentacji Niemiec, mistrz świata z 2014 roku, w trwających rozgrywkach wystąpił w 17 meczach.

Co ciekawe, Podolski pozostaje silnie związany z Górnikiem. W ostatnim czasie przejął większościowy pakiet akcji 14-krotnego mistrza Polski, stając się jednym z właścicieli klubu. To marka Podolskiego przyciągała sponsorów do klubu w ostatnich latach.

Do Górnika Podolski trafił latem 2021 roku. Spełnił jedno ze swoich wielkich marzeń, czyli grę dla klubu, któremu kibicował od dzieciństwa. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Bayernu Monachium, Arsenalu czy FC Koln, a w niemieckiej kadrze rozegrał 130 spotkań i zdobył 49 bramek. W trakcie kariery zdobył m.in. mistrzostwo Niemiec, Puchar Anglii i Superpuchar Anglii.

Jeden rozdział się kończy. Rozpoczyna się nowa era… 🥺



Mistrz Świata @Podolski10 w najbliższy weekend zakończy karierę pełną sukcesów. Został właścicielem Klubu swojego dzieciństwa – Górnika Zabrze.



Dziękujemy za wszystko, Poldi! pic.twitter.com/jMpOUYtGFH — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) May 22, 2026

Mecz Górnika z Radomiakiem rozpocznie się w sobotę (23 maja) o godzinie 17:30. Zabrzanie zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 53 punktów.