Lech Poznań obronił tytuł mistrza PKO Ekstraklasy. Władze klubu teraz mogą skupić się wyłącznie na nadchodzącym letnim okienku, aby zbudować skład na awans do Ligi Mistrzów. Tymczasem z obozu Kolejorza napływają zaskakujące informacje. Jak donosi Szymon Janczyk z „Weszło”, Joel Pereira może po sezonie opuścić drużynę prowadzoną przez Nielsa Frederiksena.

Portugalski defensor rozważa opuszczenie Lecha Poznań, ponieważ jest otwarty na transfer do innego klubu. To sensacyjne informacje, ponieważ kibice Kolejorza byli pewni, że zawodnik pomoże zespołowi w walce o awans do Ligi Mistrzów. Na ten moment jednak nie słyszymy o klubach, które interesują się 29-latkiem.

W piątkowe popołudnie Lech Poznań miał co świętować. Otóż współpracę z mistrzem Polski zdecydował się przedłużyć architekt ostatnich sukcesów – Niels Frederiksen. Informacja o możliwym rozstaniu z Joelem Pereirą z pewnością nieco ostudziła emocje na Bułgarskiej. Strata 29-latka z pewnością byłaby bardzo bolesna dla Kolejorza.

Joel Pereira w obecnym sezonie rozegrał 48 spotkań w koszulce Lecha Poznań. Portugalski zawodnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył aż 10 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia obrońcę na 2 miliony euro.