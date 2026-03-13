Ważne powroty w Jagiellonii. To może pomóc w kluczowym momencie sezonu

Do kadry meczowej Jagiellonii Białystok na najbliższy mecz z Piastem Gliwice wrócić ma Bernardo Vital i Sergio Lozano. To cenne wzmocnienia w ważnym momencie sezonu.

Dwa ważne powroty po kontuzji w Jagiellonii

Jagiellonia Białystok w tym sezonie walczy o mistrzostwo Polski. Nikt nie ma już wątpliwości, że Duma Podlasia jest jednym z głównych kandydatów do sięgnięcia po złoty medal, ale jednocześnie trudno przewidzieć, jak finalnie potoczy się sezon. Dużo może zależeć od ewentualnej gry Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa w kolejnej fazie Ligi Konferencji Europy. Jeśli obie drużyny będą nadal nas reprezentować na tym froncie, to szanse ekipy Adriana Siemieńca wzrastają.

Dlatego też znajdujemy się obecnie na bardzo ważnym etapie sezonu. Można nawet powiedzieć, że najbliższe tygodnie będą kluczowe dla dalszego układu tabeli. Z perspektywy Jagiellonii dobrze byłoby ten moment wykorzystać i zapunktować w sobotniej rywalizacji z Piastem Gliwice. Pomóc w tym mają dwa ważne powroty po kontuzjach. Jak przekazał Adrian Siemieniec na konferencji prasowej, do dyspozycji mają być Bernardo Vital i Sergio Lozano.

Według informacji przekazanych przez Roberta Bońkowskiego z „TVP Sport”, pod znakiem zapytania jest gotowość do gry Dimitrisa Rallisa. Grecki napastnik miewał bardzo dobre momenty i często pomagał wchodząc z ławki rezerwowych. Skomplikowana jest za to sytuacja Kamila Jóźwiaka, o którego sytuacji klub ma poinformować za jakiś czas.

