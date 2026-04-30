Bartosz Mrozek mógł trafić do angielskiego giganta. Bramkarz Lecha Poznań zdradził w rozmowie z "TVP Sport", że 10 lat temu był na testach w Manchesterze United.

Lech Poznań w sobotni wieczór może wykonać kolejny krok w kierunku mistrzostwa Polski. Tego dnia podopieczni Nielsa Frederiksena zmierzą się na wyjeździe z Motorem Lublin. Podopieczni Mateusza Stolarskiego znajdują się w dołku formy, więc Kolejorz będzie zdecydowanym faworytem tej rywalizacji.

Tymczasem ostatnio na łamach „TVP Sport” okazał się wywiad z kluczowym zawodnikiem Lecha Poznań – Bartoszem Mrozkiem. Polski golkiper m.in. zdradził, że w przeszłości mógł trafić na wielkie salony. 10 lat temu poleciał bowiem na testy do Manchesteru United. Ostatecznie nie udało mu się trafić na Old Trafford, ale bramkarz Kolejorz wyciągnął z tego odpowiednie wnioski.

– 10 lat temu poleciałem na testy do Manchesteru United, jednak byłem wtedy niedojrzałym młokosem. Zebrałem doświadczenie i zobaczyłem, jak wygląda wielki świat futbolu. Potem odwiedziłem Crystal Palace – od nich dostałem propozycję kontraktu – powiedział Bartosz Mrozek.

Polski bramkarz w trwającej kampanii rozegrał 49 spotkań między słupkami Lecha Poznań. 26-latek może się pochwalić bardzo dobrą statystyką czystych kont. Udało mu się bowiem aż 14-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola.