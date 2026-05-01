Real Madryt i Klopp? Legenda stawia sprawę jasno

Real Madryt znalazł się w centrum dyskusji o przyszłości trenerskiej. Głos ws. jednego z najbardziej rozpoznawalnych szkoleniowców w Europie zabrała legenda niemieckiej piłki.

Real to inny świat. Padły wymowne słowa o Kloppie

Real Madryt jest klubem, który regularnie pojawia się w kontekście największych nazwisk trenerskich, a tym razem temat dotyczy Juergena Kloppa. Głos w sprawie jego potencjalnej pracy w klubie zabrał były bramkarz i dyrektor sportowy Oliver Kahn. W rozmowie z mediami zawodnik odniósł się do stylu pracy niemieckiego szkoleniowca.

Kahn zwrócił uwagę na fundamentalne różnice między środowiskiem, w którym Klopp odnosił sukcesy, a specyfiką pracy w Los Blancos. Jego zdaniem niemiecki trener to osoba, która najlepiej funkcjonuje w systemach opartych na budowaniu długofalowych struktur i pracy zespołowej.

– Juergen to ktoś, kto uwielbia się rozwijać i budować. Działa w ramach konkretnego systemu. Real Madryt jest inny. Real Madryt składa się z indywidualności, supergwiazd, które kategorycznie odmawiają podporządkowania się jakimkolwiek narzuconym koncepcjom – powiedział Niemiec w rozmowie ze Sky Sport Germany.

– Widzieliśmy to u Xabiego Alonso. Chodzi o to, czy trener ma szacunek, czy potrafi nawiązać kontakt z zawodnikami, czy potrafi pracować z gwiazdami i przekonać je o potrzebie systemu, który zamierza zastosować – zaznaczył Kahn.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że klub z La Liga interesował się Kloppem. Niemiec obecnie pełni funkcję szefa operacji piłkarskich w strukturach Red Bulla. Dyskusja wokół jego potencjalnej przyszłości w roli trenera jednego z największych klubów świata pozostaje więc otwarta.