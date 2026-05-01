Real Madryt i Klopp? Legenda stawia sprawę jasno

13:56, 1. maja 2026
Luka Pawlik
Real Madryt znalazł się w centrum dyskusji o przyszłości trenerskiej. Głos ws. jednego z najbardziej rozpoznawalnych szkoleniowców w Europie zabrała legenda niemieckiej piłki.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Oliver Kahn

Real to inny świat. Padły wymowne słowa o Kloppie

Real Madryt jest klubem, który regularnie pojawia się w kontekście największych nazwisk trenerskich, a tym razem temat dotyczy Juergena Kloppa. Głos w sprawie jego potencjalnej pracy w klubie zabrał były bramkarz i dyrektor sportowy Oliver Kahn. W rozmowie z mediami zawodnik odniósł się do stylu pracy niemieckiego szkoleniowca.

Kahn zwrócił uwagę na fundamentalne różnice między środowiskiem, w którym Klopp odnosił sukcesy, a specyfiką pracy w Los Blancos. Jego zdaniem niemiecki trener to osoba, która najlepiej funkcjonuje w systemach opartych na budowaniu długofalowych struktur i pracy zespołowej.

– Juergen to ktoś, kto uwielbia się rozwijać i budować. Działa w ramach konkretnego systemu. Real Madryt jest inny. Real Madryt składa się z indywidualności, supergwiazd, które kategorycznie odmawiają podporządkowania się jakimkolwiek narzuconym koncepcjom – powiedział Niemiec w rozmowie ze Sky Sport Germany.

– Widzieliśmy to u Xabiego Alonso. Chodzi o to, czy trener ma szacunek, czy potrafi nawiązać kontakt z zawodnikami, czy potrafi pracować z gwiazdami i przekonać je o potrzebie systemu, który zamierza zastosować – zaznaczył Kahn.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że klub z La Liga interesował się Kloppem. Niemiec obecnie pełni funkcję szefa operacji piłkarskich w strukturach Red Bulla. Dyskusja wokół jego potencjalnej przyszłości w roli trenera jednego z największych klubów świata pozostaje więc otwarta.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości