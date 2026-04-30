Liga Mistrzów pozostanie w CANAL+ w Polsce aż do 2031 roku. Kibice nadal będą mogli oglądać wszystkie mecze najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Puchar Europy

Liga Mistrzów pozostanie w CANAL+ na kolejne cztery sezony, czyli od 2027/28 do 2030/31. Informację tę potwierdziła oficjalna strona internetowa CANAL+, podkreślając, że stacja utrzyma wyłączne prawa do transmisji wszystkich spotkań w Polsce.

Dzięki przedłużeniu umowy kibice wciąż będą mieli dostęp do pełnego pakietu meczów, w tym hitów z udziałem najlepszych drużyn z Europy oraz największych gwiazd światowego futbolu. Transmisje będą dostępne zarówno w telewizji, jak i w serwisie streamingowym platformy.

Stacja podkreśla, że utrzymanie praw do rozgrywek to element długofalowej strategii wzmacniania pozycji lidera w segmencie sportu premium. CANAL+ zapowiada dalszy rozwój jakości produkcji, oprawy redakcyjnej oraz doświadczenia widza podczas transmisji.

– Cieszymy się, że UEFA ponownie powierzyła nam prawa do transmisji tych wyjątkowych rozgrywek. To dla nas potwierdzenie jakości i zaufania oraz zobowiązanie do dalszego dostarczania kibicom najlepszych piłkarskich emocji na najwyższym poziomie – przekazała Edyta Sadowska, prezes zarządu i dyrektor generalna CANAL+ Polska.

Liga Mistrzów to kluczowy element sportowej oferty CANAL+, która obejmuje również rozgrywki takie jak Premier League, PKO BP Ekstraklasa czy wybrane spotkania La Liga. W portfolio znajdują się także gale KSW i FEN, turnieje WTA Tour oraz żużel – PGE Ekstraliga i Metalkas 2. Ekstraliga.