Chelsea chce niemieckiego skrzydłowego. Ciekawy transfer na horyzoncie

Said El Mala na celowniku Chelsea

Chelsea przechodzi bardzo burzliwy okres w tym sezonie. Po dotkliwej porażce z Brighton & Hove Albion (0:3) w 34. kolejce Premier League władze klubu zwolniły Liama Roseniora. Szkoleniowiec utrzymał się na stanowisku zaledwie około czterech miesięcy.

Do końca sezonu obowiązki pierwszego trenera przejął Calum McFarlane, który stanie przed ogromnym wyzwaniem. Już 16 maja poprowadzi zespół w finale Pucharu Anglii na Wembley, gdzie rywalem The Blues będzie Manchester City. Mimo sporych problemów londyńczycy wciąż mają szansę zakończyć sezon z trofeum.

Klub intensywnie pracuje nad planami transferowymi. Niezależnie od tego, kto obejmie drużynę na stałe, Chelsea chce wzmocnić ofensywę perspektywicznymi zawodnikami. Jednym z głównych celów stał się Said El Mala z FC Koln. 19-letni skrzydłowy rozgrywa znakomity sezon w Bundeslidze. W 33 spotkaniach zdobył 11 bramek i zanotował pięć asyst. Jego szybkość, drybling i wszechstronność sprawiają, że uchodzi za jeden z największych talentów w Niemczech.

Jak informuje Christian Falk, transfer zawodnika do Premier League wydaje się bardzo prawdopodobny. Kluczową kwestią pozostaje jednak cena. Koln oczekuje około 50 milionów euro. Dla Chelsea nie jest to kwota zaporowa, ale decyzja o jej wyłożeniu będzie zależeć od ostatecznej strategii transferowej klubu. El Mala znajduje się również na radarze Bayernu Monachium, Brighton czy Newcastle United.