Raków Częstochowa – Górnik Zabrze, typy i przewidywania
Przed nami wielkie emocje, bo Raków Częstochowa zmierzy się z Górnikiem Zabrze w finale STS Pucharu Polski. Zespół spod Jasnej Góry po raz ostatni sięgał po to trofeum w sezonie 2021/2022, natomiast ekipa z Górnego Śląska czeka na taki sukces od kampanii 1971/1972. W półfinale Raków wyeliminował GKS Katowice (4:4, 4:2 w rzutach karnych), z kolei Górnik awansował po skromnym zwycięstwie nad Zawiszą Bydgoszcz (1:0). Początek rywalizacji na Stadionie Narodowym już w najbliższą sobotę, czyli 2 maja, o godzinie 16:00.
Stawiam na wygraną Górnika Zabrze, ponieważ uważam, że ten zespół prezentuje się obecnie bardzo solidnie. Moim zdaniem podopieczni Michala Gasparika ograją drużynę Łukasza Tomczyka w regulaminowym czasie gry. Mój typ: zwycięstwo Górnika Zabrze.
Raków Częstochowa – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa Rakowa Częstochowa nie jest idealna, ponieważ w jutrzejszym spotkaniu zabraknie Karola Struskiego oraz Ericka Otieno. Pod znakiem zapytania stoi także występ Michaela Ameyawa. W Górniku Zabrze największą niewiadomą pozostaje dyspozycja Erika Janży, który wciąż walczy o powrót do pełni sił. Jego nieobecność byłaby ogromną stratą.
Raków Częstochowa – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki
Raków Częstochowa imponuje formą w PKO BP Ekstraklasie, pewnie wygrywając dwa ostatnie mecze ligowe – 2:1 z Lechią Gdańsk oraz 4:1 z Cracovią. Górnik Zabrze również jest na fali, bo w poprzednich kolejkach także odnotował dwa przekonujące zwycięstwa – pokonał Jagiellonię Białystok 2:1 i Koronę Kielce 1:0. Obie drużyny przystępują więc do spotkania w bardzo dobrych nastrojach.
Raków Częstochowa – Górnik Zabrze, historia
Bezpośrednia rywalizacja Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze w poprzednich pięciu meczach częściej układała się po myśli ekipy z Górnego Śląska. Drużyna Trójkolorowych odniosła bowiem trzy zwycięstwa, zespół Medalików wygrał tylko raz, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. To pokazuje, że w ostatnim czasie Górnik miał przewagę nad Rakowem w pojedynkach tych klubów.
Raków Częstochowa – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów nieznacznym faworytem jutrzejszego spotkania jest zespół z Górnego Śląska, który nie chce zawieść swoich wiernych kibiców. Kurs na wygraną Rakowa Częstochowa wynosi mniej więcej 2.95, typ na zwycięstwo Górnika Zabrze to około 2.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.35.
Raków Częstochowa – Górnik Zabrze, przewidywane składy
Raków: Zych – Dawidowicz, Racovitan, Svarnas – Tudor, Repka, Bulat, Silva – Makuch, Brunes, Brusberg
Górnik: Łubik – Sacek, Janicki, Josema, Zmrzly – Hellebrand, Kubicki – Massimo, Sadilek, Khlan – Ikia Dimi
Raków Częstochowa – Górnik Zabrze, transmisja meczu
Hitowy pojedynek pomiędzy Rakowem Częstochowa a Górnikiem Zabrze rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Finał STS Pucharu Polski możesz bowiem obejrzeć na ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych TVP 1, TVP Sport oraz TVP Polonia, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Stadionie Narodowym już w najbliższą sobotę, czyli 2 maja, o godzinie 16:00.
