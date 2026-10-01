Walemark opuścił zgrupowanie. Lech Poznań wydał komunikat

Patrik Walemark nie zagra w pozostałych meczach reprezentacji Szwecji. Lech Poznań poinformował, że ich piłkarz opuścił zgrupowanie i wrócił do Polski ze względu na infekcję. Gdy wróci do zdrowia, wznowi treningi w klubie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Patrik Walemark

Patrik Walemark wraca do Polski. Lech Poznań ujawnił powód

Patrik Walemark był jednym z zawodników Lecha Poznań, którzy otrzymali powołanie na zgrupowanie wrześniowo-październikowe w Lidze Narodów. Dla 24-letniego skrzydłowego było to drugie powołanie w karierze. Wcześniej był powołany we wrześniu 2022 roku, lecz nie udało mu się zadebiutować. Pierwszy raz w narodowych barwach wystąpił przeciwko Rumunii. Z kolei w meczu z Polską zaliczył asystę przy trafieniu Viktora Gyokeresa.

W czwartek (1 października) Walemark musiał opuścić trwające zgrupowanie. Jak poinformował Lech Poznań, zawodnik zmaga się z infekcją. „Patrik Walemark z powodu infekcji nie wystąpi w dwóch najbliższych meczach reprezentacji Szwecji, dlatego dziś opuszcza zgrupowanie swojej kadry narodowej. Jak tylko nasz zawodnik poczuje się lepiej, rozpocznie z Kolejorzem przygotowania do najbliższych spotkań” – poinformował Lech.

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To ogromny pech dla samego piłkarza, a także osłabienie dla reprezentacji Szwecji. Swoim występem przeciwko Polsce zawodnik Lecha Poznań miał wywalczyć sobie miejsce w wyjściowej jedenastce Trzech Koron. W rozmowie z Goal.pl w samych superlatywach opowiadał o Walemarku szwedzki dziennikarz. Na ten moment powrót Szweda do treningów nie jest jeszcze znany. Gdy będzie w pełni sił, dołączy do klubowych kolegów.

W tym sezonie Walemark ma na swoim koncie 16 meczów, w których strzelił 8 bramek i zaliczył 5 asyst.