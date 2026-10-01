Laporta przemówił na temat Lewandowskiego. Wielkie słowa o Polaku

15:15, 1. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP SportoweFakty

Robert Lewandowski latem opuścił FC Barcelonę. Na temat reprezentanta Polski w rozmowie z WP SportoweFakty wypowiedział się Joan Laporta. Prezydent katalońskiego klubu wprost powiedział, że Blaugrana wiele mu zawdzięcza.

Joan Laporta i Robert Lewandowski
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fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Robert Lewandowski

Barcelona wiele zawdzięcza Lewandowskiemu

Robert Lewandowski po zakończeniu poprzedniego sezonu zdecydował się na podjęcie nowego wyzwania. Po czterech latach opuścił FC Barcelonę, wiążąc się kontraktem z Chicago Fire. W stolicy Katalonii zapisał się w historii klubu, pomagając Blaugranie wrócić na szczyt. W tym czasie aż trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju i raz był królem strzelców La Liga. Łącznie wystąpił w 193 meczach, w których strzelił 120 bramek i zanotował 24 asysty.

W rozmowie z WP SportoweFakty na temat Lewandowskiego wypowiedział się Joan Laporta. Prezydent katalońskiego klubu wprost powiedział, że nadal utrzymuje kontakt z 38-latkiem. Po każdym golu wysyła mu wiadomość. Zasugerował, że to nie piłkarz zawdzięcza coś klubowi, a Barcelona jemu.

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Nadal go kocham. To jest wspaniały facet. Sprawdzam, jak mu idzie w Chicago Fire i piszę do niego wiadomości po golach – powiedział Joan Laporta w rozmowie z WP SportoweFakty.

Mówicie, że dzięki Barcelonie Robert Lewandowski przeżył najważniejszą przygodę w karierze? Nie, było odwrotnie: to on nam podarował piękną przygodę – dodał prezydent FC Barcelony.

W obecnym sezonie Lewandowski w barwach Chicago Fire strzelił 7 bramek w 15 meczach. Jego zespół zajmuje 5. miejsce w Konferencji Wschodniej z dorobkiem 42 punktów. Wiele wskazuje na to, że zapewnią sobie awans do fazy play-off. Chyba, że wydarzy się jakaś katastrofa.

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