Takiej zamiany w Portugalii nie było od lat. Leao przejął numer Ronaldo

13:35, 1. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  A Bola

Rafael Leao przejął numer Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii. Według "A Bola", skrzydłowy Galatasaray wystąpi z legendarną "siódemką" już przy okazji meczu z Danią.

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Cristiano Ronalo stracił swój numer

Rafael Leao otrzymał jeden z najbardziej rozpoznawalnych numerów w historii portugalskiej kadry. „Siódemka” przez lata była nierozerwalnie związana z Cristiano Ronaldo, jednak tym razem trafiła na koszulkę zawodnika Galatasaray.

Zmiana nastąpiła w wyjątkowych okolicznościach. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii przed spotkaniem z Danią w Kopenhadze po konflikcie z selekcjonerem Jorge Jesusem. Według ostatnich wieści doświadczony napastnik może mieć teraz problemy dyscyplinarne.

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Tymczasem „A Bola”, powołując się na informacje UEFA, przekazała, że to właśnie Rafael Leao został zgłoszony z numerem 7 na spotkanie Ligi Narodów. Nie jest to jednak decyzja związana z trwałym przejęciem numeru po Cristiano Ronaldo, lecz efekt obowiązujących przepisów dotyczących numeracji zawodników.

Regulamin rozgrywek UEFA wymaga bowiem, aby piłkarze znajdujący się w kadrze meczowej otrzymywali numery od 1 do 23. Wobec nieobecności Cristiano Ronaldo portugalski sztab musiał zatem przekazać „siódemkę” innemu zawodnikowi. Tym razem padło na Rafaela Leao, który na moment znalazł się w miejscu zajmowanym przez kapitana przez wiele lat.

Czwartkowe starcie z udziałem Danii i Portugalii odbędzie się na Parken Stadium. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:45. Portugalczycy powalczą o swoje trzecie zwycięstwo z rzędu pod wodzą Jorge Jesusa.

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