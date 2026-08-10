Juventus ma problem na tej pozycji. Spalletti czeka na wzmocnienie

Juventus ponownie musi zmierzyć się z problemem na pozycji bramkarza. Luciano Spalletti broni Michele Di Gregorio, ale klub nadal szuka zawodnika, który zwiększy jakość na tej pozycji.

Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Atubolu wyrasta na realnego kandydata

Juventus przegrał z Interem 1:2 w meczu towarzyskim, a po spotkaniu ponownie pojawiły się pytania o Michele Di Gregorio. Bramkarz znalazł się pod presją po dwóch straconych golach, jednak Luciano Spalletti stanął w jego obronie. Jednocześnie szkoleniowiec potwierdził, że klub nadal pracuje nad uzupełnieniem kadry. – Moim zdaniem spisał się dobrze, bo miał dwie lub trzy bardzo trudne interwencje po strzałach z dystansu. Być może drugiego gola dało się obronić. Takie rzeczy jednak się zdarzają – powiedział Spalletti.

Juventus chce sprowadzić bramkarza, który zapewni większą pewność i będzie dobrze operował piłką przy nodze. Wśród kandydatów wymieniany jest Marco Carnesecchi, lecz Atalanta nie zamierza obecnie go sprzedawać. Nie ma też potwierdzenia dla potencjalnej wymiany z udziałem Di Gregorio ani transferu za 40 milionów euro.

Łatwiejszą opcją może być Guglielmo Vicario, ponieważ Tottenham dopuszcza wypożyczenie z prawem wykupu. Spalletti ma jednak wątpliwości pod względem jakości sportowej, a klub analizuje wysokość jego wynagrodzenia. Na liście pozostaje też Zion Suzuki. Jeśli trafi z Parmy do Paris Saint Germain, może pojawić się możliwość późniejszego wypożyczenia go do Turynu.

Coraz bardziej realnym kandydatem jest Noah Atubolu. Jego kontrakt z Freiburgiem wygasa w czerwcu 2027 roku, dlatego może być dostępny za przystępną kwotę. Juventus ma również bardzo dobre relacje z agencją reprezentującą bramkarza, co czyni tę kandydaturę atrakcyjną zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym.