Cody Gakpo może opuścić Liverpool. Skrzydłowy łączony z hitowym transferem

Cody Gakpo od czterech sezonów jest ważną postacią Liverpoolu. Holender znalazł się na celowniku Tottenhamu Hotspur. Londyńczycy muszą zapłacić nawet 70 milionów funtów za reprezentanta Holandii - ujawnia serwis "Football Insider".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Tottenham Hotspur poluje na Cody’ego Gakpo

Cody Gakpo może tego lata opuścić Liverpool. Reprezentant Holandii wzbudza zainteresowanie Tottenhamu Hotspur, który poszukuje kolejnych wzmocnień ofensywy przed rozpoczęciem nowego sezonu. Koguty muszą jednak liczyć się z bardzo wysokimi oczekiwaniami finansowymi ze strony The Reds. Według „Football Insider” angielski klub oczekuje za skrzydłowego nawet 70 milionów funtów.

27-letnie Holender ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku, dlatego The Reds mogą spokojnie czekać na rozwój wydarzeń. Władze klubu bardzo wysoko cenią zawodnika i nie zamierzają pozbywać się za kwotę, która nie będzie odpowiadała jego wartości. Brytyjskie media nie mają wątpliwości, iż temat transferu Gakpo może wkrótce nabrać rozpędu.

Liverpool chciałby najpierw znaleźć odpowiedniego następcę Gakpo, zanim zdecyduje się zaakceptować jego odejście. Jednym z zawodników, który może otworzyć Gakpo drzwi do opuszczenia Anfield, jest Bradley Barcola z Paris Saint-Germain. Francuz znajduje się również na radarze Arsenalu.

Gakpo jest zawodnikiem, który od momentu przeprowadzki do Liverpoolu regularnie dostarcza zespołowi bramki i ważne występy. W zeszłym sezonie Premier League strzelił siedem goli i dorzucił pięć asyst w 36 meczach. Skrzydłowy wrócił już do zajęć z drużyną po mistrzostwach świata, na których Holendrzy rozczarowali i odpadli w 1/16 finału z Marokiem w serii rzutów karnych.