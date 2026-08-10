Inter szykuje nową ofertę za skrzydłowego. Teraz ma się udać

Inter nie rezygnuje z transferu Moussy Diabyego i przygotowuje kolejną ofertę. Jak informuje Gianluca Di Marzio, Nerazzurri chcą wykorzystać brak porozumienia zawodnika z Bayerem Leverkusen.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter chce uprzedzić Bayer

Inter wciąż szuka prawego skrzydłowego po odejściu Denzela Dumfriesa do Realu Madryt. Po nieudanych próbach sprowadzenia Palestry oraz Khalailiego klub skoncentrował uwagę na Diabym. Pierwsza propozycja złożona Al Ittihad nie przyniosła jednak oczekiwanego rezultatu.

Nerazzurri zaoferowali 18 milionów euro oraz kartę Kristjana Asllaniego. Saudyjski klub odrzucił te warunki, a do walki wkroczył Bayer Leverkusen. Niemcy mieli zaproponować 30 milionów euro za transfer oraz około 6 milionów euro rocznie dla zawodnika. Diaby nie zaakceptował jednak dotąd tej propozycji.

Inter chce wykorzystać sytuację i przygotowuje nową ofertę. Jej dokładne warunki nie są jeszcze znane. Klub wcześniej przeznaczył 25 milionów euro plus bonusy na transfer Khalailiego, dlatego teraz część tych środków może zostać wykorzystana w negocjacjach dotyczących Diabyego. Nie wiadomo również, czy ponownie do oferty zostanie włączony Asllani.

Istotną kwestią pozostaje wynagrodzenie Francuza. W Al Ittihad zarabia około 15 milionów euro rocznie plus bonusy, ale zdaje sobie sprawę, że powrót do Europy będzie wymagał obniżenia oczekiwań. Pensja na poziomie 6 milionów euro ma być możliwa do zaakceptowania. Taka kwota uczyniłaby Diabyego jednym z najlepiej opłacanych zawodników Interu.