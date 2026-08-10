FC Barcelona wysłucha ofert za obrońcę. Kluby z Premier League w grze

DPPI Media / alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hector Fort na celowniku Evertonu i Fulham

FC Barcelona jest gotowa rozstać się z Hectorem Fortem. 20-letni obrońca nie znajduje się obecnie w gronie zawodników, na których klub zamierza opierać swoją przyszłość. Katalończycy są otwarci zarówno na kolejne wypożyczenie, jak i transfer definitywny. Dla samego piłkarza najważniejsze będzie znalezienie klubu, w którym będzie mógł regularnie występować.

Zainteresowanie wychowankiem Dumy Katalonii wykazują Everton oraz Fulham. Fort otrzymał od klubu zielone światło na zmianę otoczenia tego lata, dlatego wszystko wskazuje na to, że kolejny sezon może rozpocząć już poza Camp Nou. 20-latek uchodzi za zawodnika o dużym potencjale. Jego największym atutem jest wszechstronność, ponieważ może występować zarówno na prawej stronie defensywy, jak i na środku obrony.

Fort w poprzednim sezonie zbierał doświadczenie na wypożyczeniu w Elche. W barwach tego zespołu rozegrał w La Liga 14 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Obrońca jest obecnie z zespołem Barcelony podczas przygotowań do nowego sezonu. Fort wystąpił w sparingu z Birmingham City, a na murawie spędził niespełna 30 minut. Jego kontrakt z katalońskim klubem obowiązuje do czerwca 2029 roku.

Hiszpański defensor musi w najbliższym czasie podjąć ważną decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Barcelona jest gotowa wysłuchać propozycji za swojego wychowanka, a zainteresowanie klubów z Premier League może sprawić, że wkrótce pojawią się konkretne oferty.