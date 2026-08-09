Gasparik jak Mourinho?! Ekspert porównał obu trenerów

Co łączy Górnik Zabrze i Real Madryt? Mecz z Ferencvarosem. Przy okazji towarzyskiego spotkania Królewskich dziennikarz Mateusz Borek z Kanału Sportowego porównał Michala Gasparika do Jose Mourinho.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Gasparik taktycznie nie jest gorszy od Mourinho

Górnik Zabrze, choć odpadł z Ligi Mistrzów, cały czas ma szanse na europejskie puchary. Jesienią mogą zagrać w Lidze Europy. Obecnie w eliminacjach walczą z Ferencvarosem. Pierwsze spotkanie 3. rundy zakończyło się porażką wicemistrza Polski (0:1). Rewanż odbędzie się w środę (12 sierpnia) na stadionie w Zabrzu. Węgierski klub w międzyczasie zmierzył się towarzysko z Realem Madryt.

Sparing był transmitowany w Kanale Sportowym. Mateusz Borek przed meczem pokusił się o odważne stwierdzenie. Porównał Michala Gasparika i Jose Mourinho. Stwierdził, że taktycznie trener Górnika wcale nie jest gorszy od legendarnego The Special One.

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– Może się teraz narażę i będzie śmiech. Czy taktycznie Gasparik jest gorszy od Mourinho? Ja uważam, że nie. To jest inny materiał, widać, że tak samo facet jest owładnięty myśleniem. Natomiast prawdopodobnie on by wszedł do tej szatni i zderzyłby się ze ścianą, bo nie ma jeszcze tyle pewności siebie – mówił Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

Mecz Realu Madryt z Ferencvarosem zakończył się wynikiem (2:1) na korzyść Los Blancos. Sztab szkoleniowy Górnika z pewnością oglądał to spotkanie. Pozostaje więc liczyć na to, że wyciągną odpowiednie wnioski i w rewanżu odwrócą losy dwumeczu. W przypadku awansu zagrają w 4. rundzie el. Ligi Europy. Porażka będzie oznaczała rywalizację z AS Monaco w 4. rundzie el. Ligi Konferencji.