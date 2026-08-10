Roma marzy o transferze piłkarza Realu. Już rozmawiają z agentem

Endrick znalazł się na liście życzeń AS Romy. Według "Sportitalii", Giallorossi skontaktowali się już z agentem Brazylijczyka, lecz muszą też przekonać do swoich warunków Real Madryt i samego zawodnika.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

AS Roma ma własny pomysł na transfer Endricka

AS Roma kontynuuje poszukiwania zawodnika, który może występować na środku ataku oraz na skrzydle. Po transferach Castro, Koulierakisa i Nahuela Moliny klub pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami. Jednym z najciekawszych kandydatów jest Endrick, który wrócił do Realu Madryt po wypożyczeniu do Lyonu.

Według Sportitalii w ostatnich godzinach doszło do kontaktów Romy z agentem Brazylijczyka. Giallorossi chcieli poznać stanowisko piłkarza oraz warunki potencjalnej operacji. Real Madryt jest gotowy rozmawiać o wypożyczeniu bez prawa wykupu. Taka formuła nie odpowiada jednak włoskiemu klubowi.

Roma chce spróbować pozyskać Endricka definitywnie lub wypożyczyć go z obowiązkiem wykupu. W takim przypadku Real mógłby otrzymać prawo odkupu oraz procent od kolejnego transferu. Powodzenie tego rozwiązania będzie zależało również od kwoty, którą właściciele Romy zdecydują się przeznaczyć na operację.

Największą przeszkodą może być stanowisko samego Endricka. Jak informuje Fabrizio Romano, Brazylijczyk chce zostać w Madrycie i walczyć o miejsce w składzie. Miał już przekazać tę decyzję Jose Mourinho podczas bezpośredniej rozmowy. Otoczenie napastnika analizuje jednak dostępne możliwości, ponieważ w innym klubie mógłby liczyć na regularną grę. Roma pozostaje zainteresowana i czeka na rozwój sytuacji.