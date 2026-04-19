To będzie ważne odejście z Legii. Ostatnio był kluczową postacią

Z Legią Warszawa wraz z końcem sezonu pożegna się Inaki Astiz. Hiszpana na ławce rezerwowych już jednak nie będzie, a to z powodu zwolnienia lekarskiego. Informacje w tej sprawie przekazał "Fakt".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Inaki Astiz odejdzie z Legii wraz z końcem sezonu

Legia Warszawa w tym sezonie sensacyjnie walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Nie ma jednak wątpliwości, że obecnie to jeden z głównych kandydatów to pozostania w lidze. Marek Papszun zimą odmienił zespół, choć z pewnością gra oraz styl są dalekie od oczekiwanego, to jednak punkty na koncie się zgadzają. Dlatego też kibice z Wojskowych z optymizmem mogą patrzeć w przyszłość, tzn. kolejny sezon.

W nim z pewnością cele stołecznego klubu będą inne. Trudno bowiem spodziewać się znów walki o pozostanie w lidze, ale jednocześnie bez wyraźnych wzmocnień mistrzostwo Polski, czy też strefa medalowa także może okazać się poza zasięgiem klubu. Niemniej pewne decyzje ws. przyszłości podejmowane są już dziś. Według informacji przekazanych przez „Fakt” wraz z końcem sezonu z klubem pożegna się Inaki Astiz. Członek sztabu Marka Papszuna, a jeszcze kilka miesięcy temu pierwszy trener Legii, do końca sezonu nie będzie pojawiać się już na ławce rezerwowych z racji zwolnienia L4.

Inaki Astiz jako tymczasowy trener prowadził zespół w sumie w 10 meczach. Zanotował w nich średnią punktową na poziomie 0,60 pkt./mecz. Wcześniej znajdował się w sztabach wielu szkoleniowców. Hiszpan jako piłkarz przy Łazienkowskiej spędził wiele lat i w sumie wystąpił w 260 meczach Wojskowych.

Zobacz także: Pogoń w opłakanej sytuacji. Odbyło się nocne spotkanie władz