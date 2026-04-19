Real Madryt planuje wypożyczyć utalentowanego skrzydłowego

Franco Mastantuono póki co nie odnalazł się w Realu Madryt. Jak podaje hiszpański dziennik El Mundo, 18-letni skrzydłowy może powędrować na półroczne wypożyczenie.

Real Madryt rozgrywa bardzo słaby sezon – odpadł już z Ligi Mistrzów oraz Pucharu Króla, a w La Lidze traci aż dziewięć punktów do prowadzącej Barcelony. Wszystko wskazuje na to, że hiszpański klub w najbliższym letnim okienku transferowym dokona przeglądu kadry. Kilku zawodników ma opuścić ekipę Królewskich – część definitywnie, a część czasowo, by w ten sposób zrobić miejsce dla nowych nabytków i zwiększyć konkurencyjność zespołu.

Jak dowiedział się hiszpański dziennik „El Mundo”, Real planuje wypożyczyć Franco Mastantuono na pierwsze pół sezonu 2026/2027. 18-letni skrzydłowy póki co nie sprawdza się w drużynie Los Blancos, gdzie panuje ogromna konkurencja. Czterokrotny reprezentant Argentyny nie może liczyć na regularną grę w stołecznej ekipie. Zainteresowanie tym zawodnikiem wykazują między innymi SSC Napoli oraz Brighton & Hove Albion.

Mastantuono przywdziewa koszulkę wicemistrzów La Ligi od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu za 45 milionów euro z River Plate, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W trwającej kampanii rozegrał 29 meczów, zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 45 milionów euro, co sugeruje, że jego wartość rynkowa na razie pozostaje bez zmian.