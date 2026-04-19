PSG na zakupach w Niemczech. To byłby hit transferowy

09:10, 19. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: L'Equipe

Paris Saint-Germain chce wzmocnić swoją linię ataku w letnim okienku transferowym. Jak poinformowała gazeta L'Equipe, paryski klub zainteresował się Yanem Diomande.

Na zdjęciu: Luis Enrique

Yan Diomande łączony z Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain w ostatnich latach odnosi ogromne sukcesy, ale nie ma zamiaru spoczywać na laurach po zdobyciu potrójnej korony w poprzedniej kampanii. Drużyna Les Parisiens chce kontynuować dobrą passę i dlatego planuje kolejne wzmocnienia składu. Trener ekipy ze stolicy Francji – Luis Enrique – ma nadzieję, że nadchodzącego lata zostanie zwiększona rywalizacja w linii ataku jego zespołu. Władze stołecznego klubu aktywnie monitorują rynek transferowy, szukając młodych oraz perspektywicznych zawodników.

Jak poinformowała w niedzielny poranek francuska gazeta „L’Equipe”, kandydatem do przeprowadzki na Parc des Princes jest między innymi Yan Diomande. 19-letni skrzydłowy Lipska robi furorę w Bundeslidze, czym zwrócił na siebie uwagę paryskiego giganta.

PSG widzi w nim duże wzmocnienie składu, dlatego zamierza podjąć próbę sprowadzenia piłkarza w najbliższym oknie transferowym. O młodego zawodnika zabiegają również inni europejscy potentaci – tacy jak Liverpool, Manchester United czy Bayern Monachium.

Dziewięciokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej występuje w barwach drużyny Byków od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się tam z CD Leganes za niespełna 20 milionów euro. W trwającym sezonie młody atakujący rozegrał 32 spotkania, zdobył 13 bramek i zanotował 8 asyst. Diomande bardzo szybko wyrósł na jednego z kluczowych piłkarzy zespołu Die Bullen, a jego kontrakt z Lipskiem obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.