Barcelona liczy na jego zatrzymanie. To ich priorytet

08:48, 19. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Sport

Barcelona traktuje pozyskanie Joao Cancelo na stałe jako jeden ze swoich priorytetów. Piłkarz także liczy na taki ruch i jest gotowy obniżyć swoją pensję, o czym donosi "Sport".

Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona i Cancelo mogą dogadać się ws. nowej umowy

Barcelona w tym sezonie jest już właściwie pewna mistrzostwa Hiszpanii. Ich obecna przewaga nad drugim Realem Madryt to dziewięć punktów i właściwie tylko katastrofa mogłaby pozbawić ich wygrania rozgrywek La Liga. Z pewnością więc władze klubu intensyfikują działania związane z przyszłą kampanią i letnim okienkiem transferowym. Wiadomo bowiem, że tym razem sporo dziać ma się w klubie.

Potrzeby Hansiego Flicka są spore, ale jednocześnie kasa Dumy Katalonii jest ograniczona. Dlatego trzeba kombinować. Według informacji przekazanych przez kataloński „Sport”, jednym z priorytetów Barcelony jest zatrzymanie Joao Cancelo. 31-letni Portugalczyk aktualnie jest tylko wypożyczony z Al-Hilal, ale klub chciałby go pozyskać na stałe. Taka sama wola jest nawet po stronie zawodnika, który gotów jest obniżyć swoje wynagrodzenie.

Joao Cancelo w tym sezonie rozegrał w sumie 22 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował sześć asyst. Prawy obrońca, który występuje także na lewej stronie defensywy już w przeszłości reprezentował Barcelonę. Łącznie na koncie ma prawie 60 spotkań w jej barwach. Serwis „Transfermarkt” aktualnie wycenia go na 9 milionów euro.

