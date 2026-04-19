Aston Villa zainteresowała się piłkarzem Liverpoolu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Curtis Jones przyciągnął uwagę Aston Villa

Curtis Jones może rozstać się z Liverpoolem podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Po pierwsze, 25-letni pomocnik chciałby nieprzerwanie być podstawowym zawodnikiem, o co trudno mu w naszpikowanym gwiazdami zespole The Reds. Po drugie, umowa piłkarza z aktualnym pracodawcą wygasa już 30 czerwca 2027 roku, co oznacza, iż angielski klub ma ostatni moment, żeby spieniężyć jego kartę zawodniczą. Zatem coraz więcej wskazuje na to, że obie strony mogą rozważyć rychłe zakończenie współpracy.

Jak poinformował brytyjski serwis „TEAMtalk”, Jones wzbudza zainteresowanie między innymi Aston Villi. Klub z Birmingham szuka wzmocnień składu, tym bardziej że może stracić kilku kluczowych zawodników, kiedy otworzy się rynek transferowy. Sześciokrotny reprezentant Anglii wydaje się ciekawym kandydatem, aby zwiększyć rywalizację w ekipie Unaia Emery’ego, która od jakiegoś czasu należy do ścisłej czołówki tabeli Premier League.

Curtis Jones, którego obserwuje również Chelsea, jest wychowankiem Liverpoolu, a w 2020 roku został włączony do pierwszego zespołu. W trwającym sezonie rozegrał 43 spotkania, zdobył dwie bramki oraz zanotował dwie asysty. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa piłkarza wynosi obecnie około 35 milionów euro. Tak więc Aston Villa musiałaby się liczyć z wyłożeniem na stół podobnych pieniędzy, jeśli poważnie myśli o jego sprowadzeniu.