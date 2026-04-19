Everton ma ambitny plan. Chce ściągnąć reprezentanta Anglii

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: David Moyes - trener Evertonu

Ivan Toney może przejść do Evertonu

Everton pokazuje się z dobrej strony w obecnym sezonie. W tym momencie zespół The Toffees posiada na swoim koncie 47 punktów i zajmuje 10. miejsce w tabeli Premier League, mogąc jeszcze marzyć o awansie do europejskich pucharów. David Moyes wykonuje świetną pracę na Hill Dickinson Stadium, dlatego ma nadzieję, że podczas najbliższego letniego okienka transferowego otrzyma wsparcie od włodarzy angielskiego klubu w postaci wzmocnień składu, które pozwolą zrobić kolejny duży krok naprzód.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na liście życzeń Evertonu znajduje się między innymi Ivan Toney. Siedmiokrotny reprezentant Anglii jest podobno otwarty na powrót na Wyspy Brytyjskie, żeby ponownie sprawdzić się w topowej lidze.

Przypomnijmy, iż 30-letni napastnik aktualnie występuje w Arabii Saudyjskiej, gdzie przywdziewa koszulkę tamtejszego Al-Ahli. Choć niezwykle wysokie zarobki snajpera mogą być przeszkodą przy finalizacji transakcji, włodarze klubu z niebieskiej części Liverpoolu zamierzają podjąć próbę sprowadzenia do siebie bardzo doświadczonego atakującego.

Toney gra w drużynie z Dżuddy od połowy 2024 roku, kiedy przeniósł się tam z Brentfordu za 42 miliony euro. W tej kampanii rozegrał 42 spotkania, zdobył 36 bramek oraz dołożył 10 asyst. Kontrakt gwiazdora obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia Ivana Toneya na około 20 milionów euro, choć jego znaczenie dla Al-Ahli jest zdecydowanie większe, co może utrudnić ewentualne negocjacje transferowe.