Bayern Monachium stracił gwiazdę. Nie zagra już w tym sezonie

Oficjalnie: Serge Gnabry poważnie kontuzjowany
Bayern Monachium poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o sytuacji zdrowotnej Serge’a Gnabry’ego. Z komunikatu niemieckiego klubu wynika, że 30-letni skrzydłowy nabawił się kontuzji przywodziciela prawego uda. To bardzo zła wiadomość dla trenera ekipy ze stolicy Bawarii – Vincenta Kompany’ego – ponieważ doświadczony atakujący nie wybiegnie już na boisko w tym sezonie. Absencja zawodnika oznacza istotne osłabienie ofensywy drużyny Die Roten w decydującej fazie rozgrywek.
Jak donosi stacja telewizyjna „Sky Sports”, tego typu uraz wiąże się z przerwą w grze wynoszącą około trzech miesięcy. To oznacza, iż Gnabry najprawdopodobniej nie pojedzie również na tegoroczne mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Przypomnijmy, że ten prestiżowy turniej odbędzie się w dniach 11 czerwca – 19 lipca. Ewentualna nieobecność skrzydłowego byłaby ciosem dla reprezentacji Niemiec.
Atakujący, mogący grać także jako cofnięty napastnik, trafił do Bayernu Monachium w lipcu 2017 roku z Werderu Brema za 8 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 322 mecze, zdobywając 103 bramki i notując 72 asysty. Mierzący 176 centymetrów zawodnik sięgnął z bawarskim klubem między innymi po sześć tytułów mistrza Niemiec oraz jedną Ligę Mistrzów. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 22 miliony euro.