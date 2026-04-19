Bayern Monachium stracił gwiazdę. Nie zagra już w tym sezonie

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Oficjalnie: Serge Gnabry poważnie kontuzjowany

Bayern Monachium poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o sytuacji zdrowotnej Serge’a Gnabry’ego. Z komunikatu niemieckiego klubu wynika, że 30-letni skrzydłowy nabawił się kontuzji przywodziciela prawego uda. To bardzo zła wiadomość dla trenera ekipy ze stolicy Bawarii – Vincenta Kompany’ego – ponieważ doświadczony atakujący nie wybiegnie już na boisko w tym sezonie. Absencja zawodnika oznacza istotne osłabienie ofensywy drużyny Die Roten w decydującej fazie rozgrywek.

Der FC Bayern muss für längere Zeit auf Serge Gnabry verzichten. Der Offensivspieler hat sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen.



Gute und schnelle Genesung, Serge! 🙏



— FC Bayern München (@FCBayern) April 18, 2026

Jak donosi stacja telewizyjna „Sky Sports”, tego typu uraz wiąże się z przerwą w grze wynoszącą około trzech miesięcy. To oznacza, iż Gnabry najprawdopodobniej nie pojedzie również na tegoroczne mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Przypomnijmy, że ten prestiżowy turniej odbędzie się w dniach 11 czerwca – 19 lipca. Ewentualna nieobecność skrzydłowego byłaby ciosem dla reprezentacji Niemiec.

Atakujący, mogący grać także jako cofnięty napastnik, trafił do Bayernu Monachium w lipcu 2017 roku z Werderu Brema za 8 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 322 mecze, zdobywając 103 bramki i notując 72 asysty. Mierzący 176 centymetrów zawodnik sięgnął z bawarskim klubem między innymi po sześć tytułów mistrza Niemiec oraz jedną Ligę Mistrzów. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 22 miliony euro.