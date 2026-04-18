Bayern Monachium – VfB Stuttgart: typy i kursy na mecz Bundesligi. Ekipie Vincenta Kompany'ego wystarczy remis, aby zapewnić sobie mistrzostwo Niemiec. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią jutrzejszego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w najbliższą niedzielę, 19 kwietnia o godzinie 17:30.

imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Bayern Monachium VfB Stuttgart Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2026 21:03

Bayern Monachium – VfB Stuttgart, typy i przewidywania

Przed nami starcie Bayernu Monachium ze Stuttgartem w ramach 30. kolejki Bundesligi, które może mieć kluczowe znaczenie. Ekipa ze stolicy Bawarii z dorobkiem 76 punktów przewodzi tabeli i jeśli przynajmniej zremisuje, zapewni sobie kolejny tytuł mistrzowski. Z kolei goście zgromadzili 56 oczek, dzięki czemu zajmują 4. miejsce, wciąż walcząc o jak najlepszą pozycję na finiszu sezonu. Spotkanie zapowiada się więc interesująco. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w najbliższą niedzielę, czyli 19 kwietnia, o godzinie 17:30.

W tym meczu typuję zwycięstwo Bayernu. Ekipa Kompany’ego jest w obecnym sezonie nie do zatrzymania oraz prezentuje wysoką formę. Mój typ: wygrana Bayernu Monachium.

Bayern Monachium – VfB Stuttgart, sytuacja kadrowa

Ekipa gospodarzy przystąpi do spotkania osłabiona, ponieważ nie zagrają Lennart Karl, Tom Bischof, Sven Ulreich, Maycon Cardozo, Cassiano Kiala oraz Wisdom Mike. Drużyna gości ma dużo lepszą sytuację kadrową, gdyż nie wystąpią tylko Deniz Undav i Lazar Jovanović.

Bayern Monachium – VfB Stuttgart, ostatnie wyniki

Bayern Monachium w ostatnim czasie rywalizował na dwóch frontach, notując efektowne wyniki – pokonał Real Madryt 4:3 w Lidze Mistrzów i rozbił FC St. Pauli 5:0 w Bundeslidze. Z kolei VfB Stuttgart koncentrował się wyłącznie na rozgrywkach ligowych – wygrał 4:0 z HSV, ale za to uległ Borussii Dortmund 0:2, co pokazuje pewną nierówność formy tego zespołu.

Bayern Monachium – VfB Stuttgart, historia

Historia bezpośrednich pojedynków Bayernu Monachium ze Stuttgartem przemawia na korzyść bawarskiego giganta. W pięciu poprzednich meczach zespół z Allianz Areny odniósł bowiem aż cztery zwycięstwa, tylko jedna potyczka zakończyła się wygraną drużyny z MHP Areny, a raz padł remis. Taki bilans pokazuje wyraźną dominację Bayernu nad Stuttgartem.

Bayern Monachium – VfB Stuttgart, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego spotkania są oczywiście gospodarze, którzy mają szansę przypieczętować tytuł mistrzowski. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi około 1.45, typ na zwycięstwo Stuttgartu to mniej więcej 6.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.25. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania skorzystaj z naszego kodu promocyjnego GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych i bonus od wpłat do 600 złotych.

Bayern Monachium VfB Stuttgart 1.42 5.25 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2026 21:03

Bayern Monachium – VfB Stuttgart, przewidywane składy

Bayern: Neuer – Stanisić, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Olise, Musiala, Luis Diaz – Harry Kane

Stuttgart: Nubel – Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks – Karazor, Stiller – Leweling, Nartey, Fuhrich – Demirović

Bayern Monachium – VfB Stuttgart, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadające się spotkanie między Bayernem Monachium a Stuttgartem oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach 30. kolejki Bundesligi możesz obejrzeć na kanale Eleven Sports 1 oraz w serwisie ElevenSports.pl. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Michał Wszołek i Tomasz Zieliński. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w najbliższą niedzielę, 19 kwietnia o godzinie 17:30.

