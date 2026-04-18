Lech wykonał krok w stronę mistrzostwa! Pewna wygrana z Pogonią [WIDEO]

Trzy punkty wracają do Poznania! Lech wykonał zadanie
Lech Poznań przed startem 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy miał trzy punkty dwa punkty przewagi nad Zagłębiem Lubin i trzy nad Górnikiem Zabrze. Miedziowi swoje spotkanie przegrali, ale Trójkolorowi odnieśli zwycięstwo. Podopieczni Nielsa Frederiksena musieli więc odpowiedzieć na wygraną Zabrzan, którzy zrównali się z nimi punktami.
W sobotę wieczorem rywalizowali z Pogonią Szczecin. Od początku byli stroną dominującą, a pierwszego gola zdobyli nieco po ponad trzydziestu minutach gry. Wynik spotkania otworzył Antoni Kozubal, uderzając zza pola karnego. Piłka po rykoszecie wpadła do siatki.
Kolejorz poszedł za ciosem i w drugiej połowie podwyższył wynik meczu. W 62. minucie kolejną bramkę w Ekstraklasie strzelił Luis Palma, dla któego było to drugie trafienie z rzędu. Wcześniej pokonał bramkarza GKS-u Katowice przed tygodniem. Honduranin dostał podanie od Aliego Gholizadeha i w sytuacji sam na sam zachował zimną krew, pokonując golkipera rywali.
Pogoń próbowała doprowadzić do remisu, ale starczyło im czasu jedynie na trafienie honorowe. Do siatki w 81. minucie trafił Paul Mukairu. Po zwycięstwie z Portowcami drużyna z Poznania pozostała na 1. miejscu w tabeli z przewagą trzech oczek nad Górnikiem i pięciu nad Zagłębiem.
Pogoń Szczecin 1:2 Lech Poznań (81′ Mukairu – 35′ Kozubal, 62′ Palma)