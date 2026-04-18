Lech wykonał krok w stronę mistrzostwa! Pewna wygrana z Pogonią [WIDEO]

Lech Poznań wykonał zadanie i zrobił krok w stronę mistrzostwa Polski. W sobotę wieczorem pokonali na wyjeździe Pogoń Szczecin (2:1). Bramki dla gości strzelali Antoni Kozubal oraz Luis Palma.

Trzy punkty wracają do Poznania! Lech wykonał zadanie

Lech Poznań przed startem 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy miał trzy punkty dwa punkty przewagi nad Zagłębiem Lubin i trzy nad Górnikiem Zabrze. Miedziowi swoje spotkanie przegrali, ale Trójkolorowi odnieśli zwycięstwo. Podopieczni Nielsa Frederiksena musieli więc odpowiedzieć na wygraną Zabrzan, którzy zrównali się z nimi punktami.

W sobotę wieczorem rywalizowali z Pogonią Szczecin. Od początku byli stroną dominującą, a pierwszego gola zdobyli nieco po ponad trzydziestu minutach gry. Wynik spotkania otworzył Antoni Kozubal, uderzając zza pola karnego. Piłka po rykoszecie wpadła do siatki.

Kolejorz poszedł za ciosem i w drugiej połowie podwyższył wynik meczu. W 62. minucie kolejną bramkę w Ekstraklasie strzelił Luis Palma, dla któego było to drugie trafienie z rzędu. Wcześniej pokonał bramkarza GKS-u Katowice przed tygodniem. Honduranin dostał podanie od Aliego Gholizadeha i w sytuacji sam na sam zachował zimną krew, pokonując golkipera rywali.

Pogoń próbowała doprowadzić do remisu, ale starczyło im czasu jedynie na trafienie honorowe. Do siatki w 81. minucie trafił Paul Mukairu. Po zwycięstwie z Portowcami drużyna z Poznania pozostała na 1. miejscu w tabeli z przewagą trzech oczek nad Górnikiem i pięciu nad Zagłębiem.

Pogoń Szczecin 1:2 Lech Poznań (81′ Mukairu – 35′ Kozubal, 62′ Palma)