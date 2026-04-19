Wisła Płock doskoczyła do czołówki. Termalica na łopatkach [WIDEO]

Wisła Płock wygrała 3:1 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza w wyjazdowym meczu 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Tym samym ekipa Nafciarzy wskoczyła na 3. miejsce w tabeli.

Nafciarze lepsi od Słoni. Trzy punkty jadą do Płocka

W niedzielne popołudnie byliśmy świadkami spotkania pomiędzy Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a Wisłą Płock w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To starcie miało ogromne znaczenie dla obu zespołów, ponieważ drużyna Słoni walczy o utrzymanie, natomiast ekipa Nafciarzy wciąż liczą się w rywalizacji o najwyższe cele. Mimo atutu własnego boiska gospodarze przez większą część meczu nie potrafili znaleźć sposobu na dobrze dysponowanych przyjezdnych.

Wisła Płock pod koniec pierwszej połowy dwukrotnie przedarła się przez defensywę Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. W 37. minucie wynik otworzył Wiktor Nowak, a zaledwie dwie minuty później na 2:0 podwyższył Zan Rogelj.

Po zmianie stron goście zadali kolejny cios, gdy w 52. minucie do siatki trafił Giannis Niarchos, jeszcze bardziej zwiększając swoją przewagę. Gospodarzy było stać tylko na jedną, honorową bramkę, której autorem w 88. minucie był Kamil Zapolnik.

Ostatecznie ekipa Nafciarzy wygrała 3:1 z drużyną Słoni, dzięki czemu doskoczyła do czołówki tabeli PKO BP Ekstraklasy. W tym momencie zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę ma na koncie 45 punktów i zajmuje 3. miejsce w tabeli. Natomiast podopieczni Marcina Brosza pozostają w bardzo trudnym położeniu, mając zaledwie 25 oczek i zamykając ligową klasyfikację. Ich szanse na pozostanie w elicie są już jedynie matematyczne.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Płock 1:3 (0:2)

0:1 Wiktor Nowak 37′

0:2 Zan Rogelj 39′

0:3 Giannis Niarchos 52′

1:3 Kamil Zapolnik 88′

