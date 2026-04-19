Man City szuka nowego prawego obrońcy. Oto główny cel

11:42, 19. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: TEAMtalk

Manchester City chce sprowadzić nowego prawego obrońcę. Głównym celem angielskiego klubu jest Tino Livramento - ujawnił brytyjski serwis TEAMtalk.

Pep Guardiola
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Tino Livramento priorytetem Manchesteru City

Manchester City w trakcie zbliżającego się letniego okna transferowego będzie chciał wzmocnić kilka pozycji w swoim składzie. Absolutnym priorytetem angielskiego klubu jest sprowadzenie nowego zawodnika na pozycję prawego obrońcy. Trener ekipy The Citizens – Pep Guardiola – uważa, że jego drużynie potrzebna jest większa jakość w tym sektorze boiska. Aktualnie hiszpański szkoleniowiec ma do dyspozycji jedynie Rico Lewisa oraz Matheusa Nunesa, przy czym drugi z tych piłkarzy jest nominalnym pomocnikiem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jak podaje brytyjski serwis „TEAMtalk”, głównym celem Manchesteru City, jeśli chodzi o zwiększenie rywalizacji na boku defensywy, jest Tino Livramento. Skauci z Etihad Stadium już od dłuższego czasu obserwują zawodnika występującego na co dzień w Newcastle United. Wspomniani obserwatorzy doceniają go i wystawiają mu bardzo dobre oceny.

23-letni Anglik wciąż ma duży potencjał rozwojowy, dlatego wydaje się atrakcyjną opcją dla dziesięciokrotnych mistrzów Premier League, którzy myślą zarówno o teraźniejszości, jak i przyszłości. Działacze z niebieskiej części Manchesteru są gotowi włączyć do tej transakcji Jamesa Trafforda lub Rico Lewisa, by w ten sposób znacząco obniżyć koszt operacji.

Tino Livramento reprezentuje barwy zespołu Srok od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się do Newcastle United z Southampton za ponad 37 milionów euro. Wcześniej był związany z Chelsea, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W obecnym sezonie wahadłowy rozegrał 26 spotkań oraz zanotował 1 asystę, spędzając na boisku ponad 1800 minut. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia prawego obrońcę na kwotę w granicach 40 milionów euro.