Man City szuka nowego prawego obrońcy. Oto główny cel

Tino Livramento priorytetem Manchesteru City

Manchester City w trakcie zbliżającego się letniego okna transferowego będzie chciał wzmocnić kilka pozycji w swoim składzie. Absolutnym priorytetem angielskiego klubu jest sprowadzenie nowego zawodnika na pozycję prawego obrońcy. Trener ekipy The Citizens – Pep Guardiola – uważa, że jego drużynie potrzebna jest większa jakość w tym sektorze boiska. Aktualnie hiszpański szkoleniowiec ma do dyspozycji jedynie Rico Lewisa oraz Matheusa Nunesa, przy czym drugi z tych piłkarzy jest nominalnym pomocnikiem.

Jak podaje brytyjski serwis „TEAMtalk”, głównym celem Manchesteru City, jeśli chodzi o zwiększenie rywalizacji na boku defensywy, jest Tino Livramento. Skauci z Etihad Stadium już od dłuższego czasu obserwują zawodnika występującego na co dzień w Newcastle United. Wspomniani obserwatorzy doceniają go i wystawiają mu bardzo dobre oceny.

23-letni Anglik wciąż ma duży potencjał rozwojowy, dlatego wydaje się atrakcyjną opcją dla dziesięciokrotnych mistrzów Premier League, którzy myślą zarówno o teraźniejszości, jak i przyszłości. Działacze z niebieskiej części Manchesteru są gotowi włączyć do tej transakcji Jamesa Trafforda lub Rico Lewisa, by w ten sposób znacząco obniżyć koszt operacji.

Tino Livramento reprezentuje barwy zespołu Srok od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się do Newcastle United z Southampton za ponad 37 milionów euro. Wcześniej był związany z Chelsea, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W obecnym sezonie wahadłowy rozegrał 26 spotkań oraz zanotował 1 asystę, spędzając na boisku ponad 1800 minut. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia prawego obrońcę na kwotę w granicach 40 milionów euro.